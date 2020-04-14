Ещё у двоих детей в Новосибирске подтвердился коронавирус

сегодня 10:10 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

24 новых случая заражения коронавирусом выявили в Новосибирске за минувшие сутки; среди заболевших двое детей.

Диагноз COVID-19 в Новосибирске за минувшие сутки подтвердился ещё у двоих детей. Всего на утро 20 апреля коронавирус нашли у 24 новых пациентов. Об этом сообщили в региональном оперативным штабе.

Медики уточнили, что сейчас в детской больнице № 3 находятся 40 детей с подозрением на COVID-19. В том числе пятеро – с подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области, по данным на 20 апреля, коронавирус выявлен у 132 человек.