Фотосессию с пасхальными яйцами устроили животным Новосибирского зоопарка

сегодня 09:54 Поделиться

Фото – Kivuli и А. Полякова из группы «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте»

Обитателей Новосибирского зоопарка не оставили без сладких куличей и крашеных яиц; животные с удовольствием лакомились праздничными угощениями.

Яркие пасхальные яйца и сдобные куличи скрасили животным Новосибирского зоопарка безлюдную Пасху – из-за коронавируса объект закрыт для посещения, но работники позаботились о подопечных. Фото обезьян, песцов и прочих любителей угощений появились на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по снимкам, любопытным пушистикам пришлись по душе цветные съедобности. Они с удовольствием разглядывали пасхальные подарки и даже пытались самостоятельно очистить яйца от скорлупы.

Кстати, специально к празднику в вольерах животных была создана праздничная атмосфера — о радостном событии напоминали кормушки в форме яиц и развешанные на ветках корзинки с лакомствами.

Напомним, 17 апреля сотрудники зоопарка рассказали о врачах, которые лечат и спасают жизни братьев наших меньших.