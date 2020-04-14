Где коронавирус в Новосибирской области: карта на 20 апреля

сегодня 13:11 Поделиться

Карта Сиб.фм

В Новосибирской области становится всё больше территорий с коронавирусом; кроме крупных городов, инфицированные появляются и в сельских районах.

География распространения коронавируса расширяется в Новосибирской области. За последние сутки список территорий, где есть инфицированные, пополнили Коченёвский и Черепановский районы, об этом сообщили в оперативном штабе региона.

За пределы Новосибирска вирус шагнул 13 апреля. В этот день мэр наукограда Кольцово официально подтвердил первый случай заражения При этом Николай Красников подчеркнул, что житель Кольцово никуда не выезжал. Заражение произошло на территории рабочего посёлка, где находится центр вирусологии «Вектор», который занимается разработкой вакцины от коронавируса. Однако как именно произошло заражение первого пациента, пока не известно.

Два дня спустя, 15 апреля, первый случай коронавируса был выявлен в Бердске. Известно, что женщина вернулась из Сочи в конце марта, и с тех пор находилась на строгом домашнем карантине. Тест на коронавирус показал у неё положительный результат. Сейчас она находится на лечении, её состояние оценивается как удовлетворительное.

16 апреля список районов области с коронавирусом открыл Убинский район. О первом заболевшем сообщил глава района Олег Конюк. Подробности об инфицированном в селе раскрывать не стали, но школьников сразу же перевели на дистанционное обучение, кладбище и храм закрыли для посетителей, местных жителей попросили оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

17 апреля коронавирус добрался до Карасукского района. О первом инфицированном сообщил глава района Александр Гофман. Больного госпитализировали в районную больницу, а жителей призвали пореже бывать в магазинах и других людных местах.

18 апреля вирус укрепил позиции в Убинском и Карасукском районах – там добавилось ещё по одному больному.

19 апреля список муниципалитетов с коронавирусом пополнили Колыванский и Здвинский районы. Заразившуюся коронавирусом женщину из Колывани отвезли в Новосибирскую инфекционную больницу.

20 апреля список районов, в которых зафиксирована коронавирусная инфекция, пополнился Коченёвским и Черепановским.

Всего, по данным на 20 апреля, в Новосибирской области выявлено 132 случая коронавируса, причём 24 из них – за последние сутки.

Больше всего заразившихся – из Новосибирска. В основном это новосибирцы, прилетевшие из-за границы, и контактировавшие с ними люди. Однако были и другие случаи – когда заболевание выявляли у тех, кто никуда не выезжал из города и не общался с инфицированными.

Официально не зарегистрированы случаи заболевания пока в двух крупных городах области – Оби и Искитиме – на карте они не выделены красным цветом.

Напомним, 20 апреля пациентов с подозрением на коронавирус в Новосибирске начали отправлять в модернизированный госпиталь.