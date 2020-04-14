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Где в Новосибирске нашли коронавирус: полный список территорий на утро 20 апреля

сегодня 10:20

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области становится всё больше территорий с коронавирусом; болезнь подтвердили в Коченёвском и Черепановском районах.

В Новосибирской области расширилась география распространения коронавируса. Список территорий пополнили Коченёвский и Черепановский районы.

Сиб.фм рассказывает, где на утро 20 апреля получены положительные результаты тестов на COVID-19:

  • Новосибирск;
  • Бердск;
  • Кольцово;
  • Новосибирский район;
  • Убинский район;
  • Карасукский район;
  • Колыванский район;
  • Коченёвский район;
  • Здвинский район;
  • Черепановский район.

Напомним, на утро 20 апреля в регионе коронавирусом заразились ещё 24 человека.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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