Где в Новосибирске нашли коронавирус: полный список территорий на утро 20 апреля
Фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области становится всё больше территорий с коронавирусом; болезнь подтвердили в Коченёвском и Черепановском районах.
В Новосибирской области расширилась география распространения коронавируса. Список территорий пополнили Коченёвский и Черепановский районы.
Сиб.фм рассказывает, где на утро 20 апреля получены положительные результаты тестов на COVID-19:
Напомним, на утро 20 апреля в регионе коронавирусом заразились ещё 24 человека.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают