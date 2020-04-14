Где в Новосибирске нашли коронавирус: полный список территорий на утро 20 апреля

сегодня 10:20 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области становится всё больше территорий с коронавирусом; болезнь подтвердили в Коченёвском и Черепановском районах.

В Новосибирской области расширилась география распространения коронавируса. Список территорий пополнили Коченёвский и Черепановский районы.

Сиб.фм рассказывает, где на утро 20 апреля получены положительные результаты тестов на COVID-19:

Новосибирск;

Бердск;

Кольцово;

Новосибирский район;

Убинский район;

Карасукский район;

Колыванский район;

Коченёвский район;

Здвинский район;

Черепановский район.

Напомним, на утро 20 апреля в регионе коронавирусом заразились ещё 24 человека.