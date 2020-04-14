Голикова назвала регион с самым низким уровнем распространения коронавируса в России

сегодня 21:36 Поделиться

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Вице-премьер РФ высказалась о распространении коронавируса в стране; она заявила, что ниже всего доля заражённых в одном из сибирских регионов.

В Кемеровской области зафиксирован самый низкий уровень распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом во время совещания с президентом 20 апреля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, это показатель заболеваемости на 100 тысяч населения.

"Сегодня в числе регионов, которые имеют показатель выше чем среднероссийский, а среднероссийский составляет сегодня 32,1 на 100 тысяч жителей, девять регионов являются лидерами, которые превышают этот показатель", — сказала она.

В список этих субъектов попали Москва и Подмосковье, республика Коми, Ингушетия, Мурманская и Магаданские области. Сейчас ситуация с коронавирусом в стране оценивается по заболеваемости на 100 тысяч человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Татьяна Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России. Он составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в России превысило 47 тысяч человек.