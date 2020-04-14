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Как лесные пожары могут повлиять на эпидемию коронавируса – рассказали учёные

сегодня 14:54

Фото с сайта pixabay.com

Лесные пожары могут поспособствовать распространению коронавируса; частицы пыли в воздухе способны переносить инфекцию.

Начавшиеся из-за резкого потепления лесные пожары в ряде российских регионов могут негативно сказаться на ситуации с коронавирусом. Дым в воздухе поражает дыхательные пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные первого замдиректора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрея Юрченко.

«Известно, что смог, в том числе дым от лесных пожаров, качество воздуха, напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую лёгочную патологию. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих виральность (т. е. распространение) COVID-19», – цитирует ТАСС слова Юрченко.

Учёный также подчеркнул, что большое количество частиц пыли в воздухе способствует распространению инфекции.

«Дело в том, что пыль является естественным переносчиком коронавируса на дальние расстояния. При условии, что частицы вируса сохраняют активность до пяти суток, вероятность его распространения повышается», – отметил он.

Напомним, 16 апреля на экстренном совещании в МЧС обсуждали меры наказания для поджигателей сухой травы.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

учёные
Лесные пожары
Новосибирск

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