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Как оформить больничный из-за коронавируса с 20 апреля – новые разъяснения

вчера 22:44

Фото с сайта pixabay.com

Работающие пенсионеры старше 65 лет могут оформить ещё один больничный; как и предыдущий он будет оплачен полностью из средств Фонда социального страхования.

В связи с тем, что чаще всего от коронавируса страдают пожилые люди, правительство России приняло решение об оплате листов нетрудоспособности гражданам старше 65 лет. При этом порядок оплаты сохранился таким же, как и для больничных, оформленных с 6 по 19 апреля.

В региональном отделении фонда социального страхования пояснили, что листы нетрудоспособности будут оформляться в формате электронного документа. При этом пособие будет выплачено в полном объёме единовременно. Однако, если работодатель перевел сотрудника старше 65 лет на дистанционную работу, или он находится в плановом оплачиваемом отпуске, то пособие по временной нетрудоспособности оплачиваться не будет.

В региональном отделении ФСС обращаются к работодателям как можно быстрее сформировать электронный реестр сведений, необходимых для оплаты больничных листов гражданам старше 65 лет. Кроме того на работодателя возложена ответственность за информирование сотрудников старше 65 лет.

На основании направленного реестра уполномоченная медицинская организация сформирует электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) с кодом «03», а Фонд осуществит выплату пособия в течение семи календарных дней за весь период временной нетрудоспособности. Однако стоит помнить, что если режима самоизоляции будет нарушен, то застрахованные лица возместят Фонду причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По вопросам назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCOV) граждане могут обращаться в Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования.

Напомним, 3 апреля в Министерстве труда России рассказали, как оформить больничный лист гражданам старше 65 лет.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

пенсионеры
коронавирус
больничный

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