Когда в апреле сеять огурцы на рассаду по лунному календарю и погоде в 2020 году

сегодня 17:42 Поделиться

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Огурцы – культура теплолюбивая; при посеве семян важно учитывать как благоприятные дни лунного календаря, так и погоду.

Удачными для посадки семян огурцов считаются дни, когда Луна не находится в фазе полнолуния или новолуния, а также не оказывает неблагоприятного воздействия на растения. Сеять огурцы можно как напрямую в открытый грунт семенами, так и выращивать через рассаду. Сроки в этих случаях будут отличаться.

Главное правило: возраст огуречной рассады, готовой к высадке на грядку, составляет 4-5 недель. В этом возрасте прорастает не менее четырёх настоящих листьев и заметны зачатки цветочных бутонов. К этому сроку необходимо накинуть время, необходимое для прорастания семени – около недели.

Стандартное время для посева огуречных семян на рассаду – за 5-6 недель до высадки растений на грядку.

Готовя рассаду огурцов разных сортов, позднеспелые сорта высевают на неделю раньше скороспелых.

В теплице огурцы можно высаживать, когда температура воздуха прогреется до +20, а почвы до +15 градусов. В Сибири и на Урале обычно такая температура устанавливается во второй половине апреля. Но если теплица отапливаемая, то огурцы можно высаживать уже в марте.

При этом в любом случае в открытый грунт подрощенные огурчики высаживают в мае-июне, когда минует угроза заморозков.

В апреле благоприятными днями для посева огурцов считаются: 1, 2, 7, 9, 10, 18, 19, 28, 29.

В мае рекомендуется сеять огурцы в такие дни: 4-6, 15-17, 20, 25, 26.

В июне посев огурцов лучше проводить: 1-4, 12, 13, 17, 18, 23, 30.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал лунный календарь садоводов и огородников на апрель 2020 для Сибири.