Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске 20 апреля выросло до 132: что известно о новых случаях заражения

сегодня 10:02 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

24 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Новосибирске за последние сутки; теперь в регионе 132 заболевших.

Пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице — всё больше: на утро 20 апреля врачи сообщили о 24 новых заболевших.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, среди вновь выявленных больных — 22 взрослых и 2 ребенка.

Из них за пределы региона выезжали двое – в Москву и Сочи.

Семнадцать человек – из близкого круга контактов уже выявленных пациентов.

Пятеро никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 132.

Также в оперштабе отметили, что список районов, в которых зафиксирована коронавирусная инфекция, пополнился Коченевским и Черепановским.