Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске к 21 апреля

сегодня 00:25 Поделиться

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По данным оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, на 20 апреля количество зарегистрированных случаев увеличилось до 132; это на 24 больше, чем сутки назад.

Оперативный штаб Новосибирской области по нераспространению коронавирусной инфекции отчитался о количестве заболевших. На 20 апреля в регионе было подтверждено 132 случая заболевания COVID-19.

При этом увеличилось и число жертв. На 20 апреля в Новосибирской области от коронавирусной инфекции умерло четыре человека. Все они страдали сопутствующими заболеваниями сахарный диабет и ожирение.

«В понедельник 20 апреля в инфекционной больнице скончался ещё один мужчина. Он стал четвёртой жертвой коронавируса в Новосибирской области», — сообщили в оперативном штабе.

Там добавили, что у пациента пневмония развилась на фоне таких серьёзных заболеваний как морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность. Ему было всего 38 лет.

В оперштабе также добавили, что из стационара выписаны 16 пациентов. Тесты на коронавирус показали отрицательный анализ.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 793 обращений по поводу ОРВИ и гриппа. Госпитализировано с этими диагнозами 46 человек.

Напомним, 20 апреля в России зарегистрировано более 47 тысяч заболевших коронавирусом.