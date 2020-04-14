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«Королла в помойку!»: в сети обсуждают ДТП с участием 13-го троллейбуса в Новосибирске

сегодня 14:03

Фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

ДТП с участием троллейбуса № 13 и легкового авто произошло в понедельник в Новосибирске; на удивление виновником случившегося оказался водитель «рогатого».

Троллейбус врезался 20 апреля в легковушку в Дзержинском районе Новосибирска. Иномарка, судя по фото с места происшествия, восстановлению не подлежит. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По версии очевидцев аварии, троллейбус 13-го маршрута двигался прямо по проспекту Дзержинского со стороны улицы Кошурникова в сторону Красина.

«В пути следования, не выдержав дистанцию, водитель троллейбуса совершил столкновение с впереди остановившемся автомобилем Toyota Corolla», – говорится в паблике.

Очевидцы также сообщили, что пострадавших нет.

Фото с места аварии вызвало бурную реакцию комментаторов в социальных сетях.

«Ничего себе не выдержал дистанцию, да он похоже что специально разогнался и .... бедалагу», – предположил пользователь Алексей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

«Это как топить надо чтобы так влупениться», – добавил Евгений.

«Корола в помойку», – поставил «диагноз» Максим.

«Утилизировал короллку», – согласился с ним Василий.

«И никто не пострадал?? Чудо просто», – удивилась Татьяна.

«Рогатый, пристрелил коня железного», – озвучил свою версию случившегося Дмитрий.

Ещё один комментатор поспешил успокоить всех взволнованных ДТП новосибирцев.

«Видел её она ещё своим ходом до дома доехала», – то ли в шутку, то ли всерьёз написал Андрей.

Напомним, две маленькие девочки попали в больницу после ДТП в Новосибирске.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

ДТП
Новосибирск

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