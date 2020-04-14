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Коронавирус может подтвердиться у 35 детей в Новосибирске

сегодня 11:03

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Сорок детей попали в больницу Новосибирска из-за опасности заражения коронавирусом; у пятерых диагноз уже подтверждён.

Ещё двое детей заболели коронавирусом в Новосибирске за минувшие сутки. Об этом сообщил оперативный штаб региона утром 20 апреля.

На сегодняшний день COVID-19 подтвердился у пяти несовершеннолетних в области. Однако цифры могут быть не окончательными.

Как отметили медики, в больнице с подозрением на вирус находятся ещё 35 детей – они ждут получения результатов тестов.

Напомним, на утро 20 апреля в Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 24 человека.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

коронавирус
Новосибирск
дети

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