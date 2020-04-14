Коронавирус может подтвердиться у 35 детей в Новосибирске
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Сорок детей попали в больницу Новосибирска из-за опасности заражения коронавирусом; у пятерых диагноз уже подтверждён.
Ещё двое детей заболели коронавирусом в Новосибирске за минувшие сутки. Об этом сообщил оперативный штаб региона утром 20 апреля.
На сегодняшний день COVID-19 подтвердился у пяти несовершеннолетних в области. Однако цифры могут быть не окончательными.
Как отметили медики, в больнице с подозрением на вирус находятся ещё 35 детей – они ждут получения результатов тестов.
Напомним, на утро 20 апреля в Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 24 человека.
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