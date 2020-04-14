Коронавирус: последние новости в мире к 21 апреля - почти 2,5 миллиона заразившихся и успешное испытание вакцины в Китае

сегодня 03:30 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Германия готова принять пациентов с коронавирусом из других стран, Катар достиг пика заболеваемости, Словения начинает выборочное национальное тестирование; победившие COVID-19 страны возвращаются к обычной жизни.

К 21 апреля в мире насчитывается более 2 миллионов 428 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли от болезни свыше 166 тысяч человек, выздоровели — почти 639 тысяч. В топ-10 наиболее заражённых стран мира вошли США (764, тысячи человек), Испания (200,2 тысячи), Италия (178,9 тысячи), Франция (152,8 тысячи), Германия (145,7 тысячи), Великобритания (121,1 тысячи), Турция (86,3 тысячи), Китай (84,2 тысячи), Иран (83,5 тысячи), Россия (47,2 тысячи).

Этап приматов

Учёные из Китая провели первые испытания инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах. Ученые успешно заставили организм всех подопытных животных вырабатывать антитела, которые могут нейтрализовать разные штаммы SARS-CoV-2. Для ее производства ученые собрали образцы жидкости из легких пациентов, которые страдали от коронавирусной инфекции в Китае, Италии, Испании и Великобритании. Первые опыты на крысах и мышах показали, что животные хорошо переносили вакцинацию и начинали вырабатывать большое количество антител примерно через одну или две недели после первых инъекций препарата. Антитела из крови грызунов нейтрализовали все десять штаммов SARS-CoV-2, выделенных из образцов биожидкостей. Испытание на людях начнётся в самое ближайшее время.

Рука помощи

Германия готова принять пациентов с коронавирусом из других стран Евросоюза, а также оплатить расходы на их лечение. В настоящее время в больницах ФРГ лечатся от коронавируса более 200 пациентов-иностранцев из ЕС. По данным минздрава страны, в Германии до сих пор свободны около 13 тысяч коек в палатах интенсивной терапии.

Пик достигнут

Рекордное число случаев заболевания коронавирусом — 567 — выявлено за последние сутки в Катаре, заболеваемость вышла на пик, говорится в выпущенном в понедельник сообщении министерства общественного здравоохранения Катара. Общее число заболевших с момента начала пандемии достигло 6015, за это время вылечились 555 человек. Число умерших с коронавирусом выросло до девяти человек.

Тест-выборка

Власти Словении начали общенациональное выборочное тестирование граждан на коронавирус. «Тестирование каждый день до конца недели будут осуществлять десять мобильных групп, которые возьмут у граждан мазки из горла и анализы крови. К тестированию приглашены три тысячи граждан из всех регионов Словении, на добровольной основе, ожидается, что как минимум 1,5 тысячи человек согласятся и результаты будут известны в середине следующей недели», — цитирует кабмин доктора Мирослава Петровеца из Института микробиологии университета в Любляне.

Возврат к обычной жизни

Школы и вузы КНДР возобновили занятия после каникул, которые несколько раз продлевались на фоне риска распространения COVID-19. На фоне возобновления занятий в каждом учебном заведении, медицинском учреждении еще более тщательно проводятся противоэпидемиологические меры. Учащиеся приходят на занятия в масках, а на входе в здания им измеряют температуру. Ученики также протирают парты, стулья и полки в классах.