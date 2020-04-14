Коронавирус в Москве: за сутки COVID-19 нашли у 2026 человек
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Более 2 тысяч новых заболевших выявили за минувшие сутки в Москве; на столицу приходится половина от всех заражённых в стране.
Российская столица продолжает бить рекорды по количеству заражений коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 нашли у 2026 человек. Об этом 20 апреля сообщает федеральный оперативный штаб.
На втором месте по показателю заражённости – Московская область с 578 больными. На третьем – Нижегородская область, где поставили 113 новых диагнозов.
Напомним, по данным на 20 апреля в России выявлено 4268 новых заболевших коронавирусом.
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