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Коронавирус в Москве: за сутки COVID-19 нашли у 2026 человек

сегодня 14:49

ФОТО PIXABAY.COM

Более 2 тысяч новых заболевших выявили за минувшие сутки в Москве; на столицу приходится половина от всех заражённых в стране.

Российская столица продолжает бить рекорды по количеству заражений коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 нашли у 2026 человек. Об этом 20 апреля сообщает федеральный оперативный штаб.

На втором месте по показателю заражённости – Московская область с 578 больными. На третьем – Нижегородская область, где поставили 113 новых диагнозов.

Напомним, по данным на 20 апреля в России выявлено 4268 новых заболевших коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Москва
коронавирус

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