Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 20 апреля – хроника событий, последние новости

сегодня 12:01 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com, пресс-службы минздрава Новосибирской области, со страницы Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»

В понедельник в Новосибирске был установлен новый антирекорд – за сутки COVID-19 подтвердился сразу у 24 человек; выросло и количество заражённых детей – теперь их пятеро.

Новосибирская область пока далека от стабилизации ситуации с коронавирусом: каждый день суточный прирост заболевших воспринимается как рекордный. В воскресенье – 22 новых заразившихся, в понедельник, 20 апреля, – уже 24.

Плюс 24

Как сообщили в региональном оперативном штабе, среди вновь выявленных больных – 22 взрослых и два ребёнка.

Из них за пределы региона выезжали двое – в Москву и Сочи. Семнадцать человек – из близкого круга контактов уже выявленных пациентов.

Пятеро никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 132.

Заражаются дети

Среди заболевших становится больше детей. На утро 20 апреля диагноз поставлен пятерым несовершеннолетним.

Ещё 35 маленьких пациентов остаются в зоне риска, они ждут результатов тестов на COVID-19.

Шире круг

Вместе с увеличением количества заболевших растёт и география распространения коронавируса в области. За сутки на карте региона появились ещё два района, в которых выявлены заражения. Заболевшие обнаружены в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченёвском, Здвинском и Черепановском районах.

Ещё не предел

Несмотря на недавнее заявление Кремля о том, что на этой неделе Россия выйдет на плато по распространению коронавирусной инфекции (термин «плато» применяется в случаях, когда вышедшая на пик кривая заболеваемости затем превращается в прямую на определённом уровне, пока не начнётся спад, – ред), новосибирские учёные не дают столь оптимистичных прогнозов.

По их мнению, пик заболеваемости в сибирской столице придётся на первую неделю мая.

Именно в эти дни будет зарегистрировано наибольшее число заболевших. После эпидемия пойдёт на спад.

Математическая модель распространения коронавируса COVID-19 в регионах России, предложенная учёными, основана на системе нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. В ней учитываются перемещение жителей внутри страны (исследование касается более 900 городов), а также принятые противоэпидемические и карантинные меры в конкретных местностях.

Пока никто не видит

Закрытый для посещения из-за коронавируса Новосибирский зоопарк продолжает радовать яркими снимками. На фоне всеобщей паники в царстве животных – мир и покой. И ещё, конечно, – пасхальные угощения. Работники зоопарка устроили питомцам фотосессию с крашеными яйцами и куличами – на это без улыбки смотреть нельзя.

Напомним, 20 апреля вирусолог назвал бессимптомных больных коронавирусом «вакциной» от болезни.