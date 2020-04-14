Коронавирус в России: последние новости о распространении заболевания к 21 апреля - более 47 тысячи заболевших и бунт против самоизоляции

вчера 22:30 Поделиться

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Пик заболеваемости по коронавирусу не пройден, смертность ниже других стран, продление режима самоизоляции в Москве; крупная вспышка заболевания в больнице Екатеринбурга.

К 21 апреля в России коронавирусом заразились уже 47 121 человек. Из них 3446 вылечились, 405 скончались от осложнений вируса. В пятёрку самых зараженных регионов России вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Коми. В России не осталось ни одного чистого региона. Однако, например, в Ненецком и Чукотском автономных округах выявленных случаев 1 и 2 соответственно.

Бунт против домоседства

Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города. Несколько сотен человек выступили против действий властей Северной Осетии в связи с пандемией коронавируса. Митингующим не нравится режим самоизоляции, они жалуются на потерю работы, недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. Они требовали, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддержали людей. Глава региона Вячеслав Битаров вышел к собравшимся и напомнил, что не он «придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство — посидеть дома». Митингующих ответ не устроил и они требовали отставки главы.

Пик впереди

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще не пройден, но стране удается решать задачи первого этапа борьбы с заболеванием, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки. По его мнению, ситуация в стране сложная, но теперь нужно «сделать все», чтобы сгладить пик заболеваемости, и сократить срок прохождения плато, когда будет больше всего заражений. Напомним, весь апрель был объявлен в стране нерабочим, в большинстве регионов введён режим самоизоляции.

Ниже 50

В России назван средний возраст граждан, которые болеют коронавирусом. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что средний возраст пациентов с коронавирусом в стране – 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин. Также Голикова заявила, что пик эпидемии в регионах придётся на ближайшие 2-3 недели. По её словам, субъекты отстают в распространении коронавируса от Москвы на этот период.

Места и рейтинги

Россия по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей находится на 64-м месте в мире. Летальность в РФ также намного ниже, чем в других странах. «Значительное достижение, что количество летальных исходов относительно общего содержания больных значительно меньше, чем в других странах», — рассказал советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Если судить по количеству заражённых, Россия находится на 10 строчке в топ-10 самых зараЖённых стран мира.

Режим продлён

Режим самоизоляции в Москве продлён до 1 мая, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, обстановка с коронавирусом в регионе находится под контролем, однако оценить её можно будет несколько позже. Также Сергей Собянин назвал среднее число тяжелобольных пациентов в Москве в сутки. За 10 дней этот показатель стабилизировался на уровне около 1-1,3 тысячи человек. При этом в столице значительно выросло количество проводимых тестов на коронавирус, подчеркнул мэр столицы.

Крупная вспышка

Больницы в последнее время неоднократно становились героями хроник по вспышкам коронавируса. Новые неутешительные новости приходят с Урала. В Центральной городской клинической больнице № 1 Екатеринбурга 78 врачей и пациентов сдали положительные первичные анализы на коронавирус. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области. Один пациент находится в тяжёлом состоянии, большинство чувствует себя хорошо. По предварительным данным, источником заражения в больнице стал врач, который заразился от соседки в месте проживания.