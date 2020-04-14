Коронавирусом в России заразились более 47 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Число заражённых коронавирусом в России превысило 47 тысяч; за прошедшие сутки заболели более 4 тысяч человек.
В России за прошедшие сутки выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает 20 апреля федеральный оперативный штаб, общее число больных в стране превысило 47 тысяч. Новые случаи выявили в 85 регионах:
🔸 Москва — 2026
🔸 Московская область — 578
🔸 Нижегородская область — 113
🔸 Санкт-Петербург — 86
🔸 Ростовская область — 60
🔸 Мурманская область — 46
🔸 Чеченская Республика — 45
🔸 Республика Башкортостан — 45
🔸 Орловская область — 43
🔸 Брянская область — 42
🔸 Калужская область — 40
🔸 Республика Дагестан — 39
🔸 Республика Ингушетия — 39
🔸 Республика Татарстан — 39
🔸 Ленинградская область — 37
🔸 Республика Мордовия — 35
🔸 Владимирская область — 34
🔸 Краснодарский край — 34
🔸 Чувашская Республика — 32
🔸 Хабаровский край — 30
🔸 Республика Марий Эл — 29
🔸 Саратовская область — 28
🔸 Ярославская область — 27
🔸 Тюменская область — 27
🔸 Тверская область — 26
🔸 Удмуртская Республика — 26
🔸 Республика Северная Осетия — 25
🔸 Пензенская область — 25
🔸 Воронежская область — 24
🔸 Курская область — 24
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 24
🔸 Новосибирская область — 24
🔸 Белгородская область — 22
🔸 Рязанская область — 22
🔸 Тамбовская область — 22
🔸 Тульская область — 22
🔸 Ивановская область — 20
🔸 Липецкая область — 20
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 20
🔸 Кировская область — 19
🔸 Ульяновская область — 19
🔸 Республика Саха (Якутия) — 19
🔸 Волгоградская область — 18
🔸 Пермский край — 17
🔸 Приморский край — 17
🔸 Смоленская область — 16
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 16
🔸 Самарская область — 16
🔸 Астраханская область — 13
🔸 Ханты-Мансийский АО — 13
🔸 Калининградская область — 12
🔸 Ставропольский край — 12
🔸 Алтайский край — 12
🔸 Республика Коми — 10
🔸 Новгородская область — 10
🔸 Челябинская область — 10
🔸 Иркутская область — 10
🔸 Республика Адыгея — 9
🔸 Забайкальский край — 9
🔸 Республика Карелия — 8
🔸 Псковская область — 8
🔸 Свердловская область — 8
🔸 Республика Хакасия — 8
🔸 Архангельская область — 7
🔸 Вологодская область — 7
🔸 Камчатский край — 7
🔸 Красноярский край — 6
🔸 Кемеровская область — 6
🔸 Костромская область — 4
🔸 Томская область — 4
🔸 Амурская область — 4
🔸 г. Севастополь — 4
🔸 Республика Калмыкия — 3
🔸 Омская область — 3
🔸 Республика Алтай — 2
🔸 Еврейская АО — 2
Напомним, за минувшие сутки в стране от коронавируса умерли 44 человека.
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