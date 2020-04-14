Коронавирусом в России заразились более 47 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших

сегодня 14:45 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Число заражённых коронавирусом в России превысило 47 тысяч; за прошедшие сутки заболели более 4 тысяч человек.

В России за прошедшие сутки выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает 20 апреля федеральный оперативный штаб, общее число больных в стране превысило 47 тысяч. Новые случаи выявили в 85 регионах:

🔸 Москва — 2026

🔸 Московская область — 578

🔸 Нижегородская область — 113

🔸 Санкт-Петербург — 86

🔸 Ростовская область — 60

🔸 Мурманская область — 46

🔸 Чеченская Республика — 45

🔸 Республика Башкортостан — 45

🔸 Орловская область — 43

🔸 Брянская область — 42

🔸 Калужская область — 40

🔸 Республика Дагестан — 39

🔸 Республика Ингушетия — 39

🔸 Республика Татарстан — 39

🔸 Ленинградская область — 37

🔸 Республика Мордовия — 35

🔸 Владимирская область — 34

🔸 Краснодарский край — 34

🔸 Чувашская Республика — 32

🔸 Хабаровский край — 30

🔸 Республика Марий Эл — 29

🔸 Саратовская область — 28

🔸 Ярославская область — 27

🔸 Тюменская область — 27

🔸 Тверская область — 26

🔸 Удмуртская Республика — 26

🔸 Республика Северная Осетия — 25

🔸 Пензенская область — 25

🔸 Воронежская область — 24

🔸 Курская область — 24

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 24

🔸 Новосибирская область — 24

🔸 Белгородская область — 22

🔸 Рязанская область — 22

🔸 Тамбовская область — 22

🔸 Тульская область — 22

🔸 Ивановская область — 20

🔸 Липецкая область — 20

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 20

🔸 Кировская область — 19

🔸 Ульяновская область — 19

🔸 Республика Саха (Якутия) — 19

🔸 Волгоградская область — 18

🔸 Пермский край — 17

🔸 Приморский край — 17

🔸 Смоленская область — 16

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 16

🔸 Самарская область — 16

🔸 Астраханская область — 13

🔸 Ханты-Мансийский АО — 13

🔸 Калининградская область — 12

🔸 Ставропольский край — 12

🔸 Алтайский край — 12

🔸 Республика Коми — 10

🔸 Новгородская область — 10

🔸 Челябинская область — 10

🔸 Иркутская область — 10

🔸 Республика Адыгея — 9

🔸 Забайкальский край — 9

🔸 Республика Карелия — 8

🔸 Псковская область — 8

🔸 Свердловская область — 8

🔸 Республика Хакасия — 8

🔸 Архангельская область — 7

🔸 Вологодская область — 7

🔸 Камчатский край — 7

🔸 Красноярский край — 6

🔸 Кемеровская область — 6

🔸 Костромская область — 4

🔸 Томская область — 4

🔸 Амурская область — 4

🔸 г. Севастополь — 4

🔸 Республика Калмыкия — 3

🔸 Омская область — 3

🔸 Республика Алтай — 2

🔸 Еврейская АО — 2

Напомним, за минувшие сутки в стране от коронавируса умерли 44 человека.