Лунный календарь садоводов и огородников на апрель-2020 для Сибири

сегодня 16:56 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Многие дачники, желая вырастить богатый урожай, ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь; известно, что во время активной лунной стадии происходит естественное программирование плодов на выход за пределы земляного покрова, а при её убывании идёт развитие клубней.

При посеве любых растений нужно учитывать фазу лунного цикла, так как количество урожая напрямую зависит от того, находится планета в «плодородном» цикле или же нет.

Рак, Телец, Скорпион и Рыбы – самые плодородные знаки Зодиака. Когда Луна проходит под этими знаками, рекомендуется проводить посадку практически всех культур.

Весы и Козерог – знаки средней плодородности, под ними тоже вполне можно проводить посевы и посадки.

Близнецы, Дева, Стрелец – малоплодородные знаки, культурные растения, посаженные под этими знаками, дают обычно неважный урожай. Однако для посадки декоративных растений они вполне подходят.

Лев, Водолей, Овен – бесплодные, сухие знаки. Работать в саду можно, но от посадок и посевов лучше отказаться.

Как сообщает портал «Дачный участок», запрещёнными днями для работы с растениями являются новолуние и полнолуние.

Новолуние – самое неблагоприятное время для любых работ с культурными растениями. Длится этот период три дня – день до новолуния, новолуние и день после новолуния. Полнолуние менее негативно отражается на растениях, поэтому можно устроить себе только один «выходной».

Календарь для садоводов Сибири на апрель

Неблагоприятные для работы с растениями дни в апреле 2020 года – 8, 22, 23, 24.

Самые благоприятные для посадки и посева семян дни в апреле:

Огурцы, перец, баклажаны, томаты – 1, 2, 7, 28, 29.

Чеснок – 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Корнеплоды – 9, 10, 13, 14, 18, 19.

Посадка саженцев

Плодовые деревья – 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19.

Ягодные кустарники – 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29.

Малина, ежевика – 1, 2, 7, 9, 10, 18, 19, 28, 29.

Посадка цветов в апреле

Однолетние – 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 28, 29.

Многолетники – 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29.

Клубнелуковичные – 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19.

Садовые работы, прививка – 1, 2, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29.

Укоренение черенков – 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14.

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