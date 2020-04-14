Лунный календарь садоводов и огородников на апрель-2020 для Сибири
Фото с сайта pixabay.com
Многие дачники, желая вырастить богатый урожай, ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь; известно, что во время активной лунной стадии происходит естественное программирование плодов на выход за пределы земляного покрова, а при её убывании идёт развитие клубней.
При посеве любых растений нужно учитывать фазу лунного цикла, так как количество урожая напрямую зависит от того, находится планета в «плодородном» цикле или же нет.
Рак, Телец, Скорпион и Рыбы – самые плодородные знаки Зодиака. Когда Луна проходит под этими знаками, рекомендуется проводить посадку практически всех культур.
Весы и Козерог – знаки средней плодородности, под ними тоже вполне можно проводить посевы и посадки.
Близнецы, Дева, Стрелец – малоплодородные знаки, культурные растения, посаженные под этими знаками, дают обычно неважный урожай. Однако для посадки декоративных растений они вполне подходят.
Лев, Водолей, Овен – бесплодные, сухие знаки. Работать в саду можно, но от посадок и посевов лучше отказаться.
Как сообщает портал «Дачный участок», запрещёнными днями для работы с растениями являются новолуние и полнолуние.
Новолуние – самое неблагоприятное время для любых работ с культурными растениями. Длится этот период три дня – день до новолуния, новолуние и день после новолуния. Полнолуние менее негативно отражается на растениях, поэтому можно устроить себе только один «выходной».
Календарь для садоводов Сибири на апрель
Неблагоприятные для работы с растениями дни в апреле 2020 года – 8, 22, 23, 24.
Самые благоприятные для посадки и посева семян дни в апреле:
Посадка цветов в апреле
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