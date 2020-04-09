Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

сегодня 16:08 Поделиться

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В первой декаде мая в связи с праздниками россияне будут работать всего 3 дня; отменять праздничные выходные из-за периода самоизоляции не планируют, хотя такие предложения есть.

По Трудовому кодексу РФ, нерабочими праздничными днями являются только 1 мая и 9 мая. Сначала мы отмечаем Праздник Весны и Труда, затем – День Победы.

При этом треть россиян (34 %) поддержали перенос майских праздников на более выгодное время, чтобы «отдохнуть от самоизоляции». Такие данные следуют из результатов опроса Mail.ru.

Ещё 30 % считают, что предстоящие майские выходные стоит вообще отменить в этом году.

Если перенос праздников станет реальностью, то каждый пятый (19 %) проголосовал за июнь, 14 % – за июль, 14 % – за август, 13 % – за сентябрь. 8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники. Новых заявлений на этот счёт пока не было.

Напомним, период самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и нерабочие дни в стране продлятся до 30 апреля.