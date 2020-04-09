Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

сегодня 16:08

Фото с сайта pixabay.com

В первой декаде мая в связи с праздниками россияне будут работать всего 3 дня; отменять праздничные выходные из-за периода самоизоляции не планируют, хотя такие предложения есть.

По Трудовому кодексу РФ, нерабочими праздничными днями являются только 1 мая и 9 мая. Сначала мы отмечаем Праздник Весны и Труда, затем – День Победы.

При этом треть россиян (34 %) поддержали перенос майских праздников на более выгодное время, чтобы «отдохнуть от самоизоляции». Такие данные следуют из результатов опроса Mail.ru.

Ещё 30 % считают, что предстоящие майские выходные стоит вообще отменить в этом году.

Если перенос праздников станет реальностью, то каждый пятый (19 %) проголосовал за июнь, 14 % – за июль, 14 % – за август, 13 % – за сентябрь. 8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники. Новых заявлений на этот счёт пока не было.

Напомним, период самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и нерабочие дни в стране продлятся до 30 апреля.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

майские праздники

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

164666
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
89313
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
88257
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
65839
«Бейтесь яйцами в карантине!»: новосибирцы обрушились с проклятиями на туристов из Таиланда и Вьетнама
59272
Никуда не выезжали: подробности о новых заболевших коронавирусом в Новосибирске
50293
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
47053
Где в Новосибирской области нашли коронавирус: полный список территорий на утро 19 апреля