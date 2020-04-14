Мигрантам в России предложили выплачивать пособие по безработице в связи с коронавирусом

сегодня 09:47 Поделиться

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Мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий; максимально возможные выплаты тем, кто остался без работы после 1 марта, – 12 130 рублей.

Агентство стратегических инициатив предложило приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо главе правительства России Михаилу Мишустину направила гендиректор агентства Светлана Чупшева, сообщает ТАСС.

В письме отмечается, что приравнять к гражданам планируется только трудоустроенных мигрантов. Предполагается, что они смогут получить пособия по безработице, а также ряд других льгот.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 25 марта во время обращения к нации в связи с ситуацией с коронавирусом в стране президент России Владимир Путин поручил поднять максимальный размер пособия по безработице с восьми тысяч рублей до уровня МРОТ. Безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, назначены максимально возможные выплаты – 12 130 рублей.

Напомним, 20 апреля Россия вошла в десятку стран с максимальным количеством заразившихся коронавирусом.