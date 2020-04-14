Нарушители самоизоляции в Новосибирске предлагали досуг в сауне и торговали сотовыми

сегодня 19:51 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Торговца одеждой с Центрального рынка и владельца сауны в Октябрьском районе Новосибирска привлекут к ответственности за незаконную деятельность в период противодействия коронавирусу; всего правоохранительные органы составили и передали в суд 134 административных протокола.

В Новосибирской области продолжается режим всеобщей изоляции. Пока он введён до 30 апреля. За последнюю неделю принудительно направлены в обсерваторы четверо нарушителей карантина, при передвижении на автомобилях задержаны ещё трое нарушителей режима медицинского наблюдения. А за незаконную деятельность в период противодействия коронавирусу также привлекут к ответственности торговца одеждой с Центрального рынка и владельца сауны «Бордо».

Правоохранительными органами составлено и направлено в суд 134 административных протокола. Из них 81 по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», в том числе 42 в отношении физических лиц. Оштрафованы 25 человек на общую сумму 379,1 тысячи рублей. Также к ответственности привлечены 40 юридических лиц. На общую сумму 632,5 тысячи рублей оштрафованы 23 компании. Общая сумма штрафов превысила 1 миллион рублей.

Кроме того, сотрудники полиции выявляют нарушения среди жителей, прибывших из территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора. Жительница города Барабинска дважды нарушила карантин, за что её два раза оштрафовали. Сейчас она принудительно помещена в обсерватор по решению суда. Кроме того суды принудительно госпитализировали в обсерватор ещё троих граждан – жителя Заельцовского района Новосибирска и двоих жителей города Оби.

В течение прошлой недели сотрудники ГИБДД трижды задерживали граждан, которые были обязаны находиться на самоизоляции. На всех нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Каждому из них грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

в ходе проверок предприятий и организаций выявлены случаи нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, в Октябрьском районе Новосибирска 17 апреля не приостановила работу сауна «Бордо». На момент проверки сотрудниками полиции данного заведения администратор принимала заказы на вечернее время. Девушка пояснила, что сауна работала в обычном режиме и не закрывалась, оказывая банно-оздоровительные услуги. Посетителям предоставлялись в пользование бассейн, парилка, комната отдыха и др. На официальном сайте заведения информации о приостановке деятельности не было размещено.

В Ленинском районе на улице Станционной гражданин продавал с лотка аксессуары для мобильных телефонов. Эти товары не входят в список первой необходимости и не должны сейчас продаваться. Кроме того, данный гражданин не являлся индивидуальным предпринимателем. На него составлен и направлен в суд административный протокол.

В ходе рейдов, прошедших 17 апреля, на Центральном рынке в Новосибирске была выявлена незаконная продажа одежды, обуви, сумок, головных уборов. В одном из торговых центров в Октябрьском районе выявлены оказание услуг и продажа наручных часов. Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждено административное дело и начато расследование. Нарушителям грозят штрафы.

Напомним, 16 апреля Сиб.фм рассказал, на что готовы пойти новосибирцы, чтобы избежать карантина.