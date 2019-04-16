Назад в 80-е: новосибирцы оцифровали уникальный фильм кинохроники 1986 года

сегодня 05:55 Поделиться

Энтузиасты оцифровали видео из архива Западно-Сибирской кинохроники; они надеются найти человека, сыгравшего главную роль в короткометражке

Жители Новосибирска Станислав Шуберт и Анатолий Антонов оцифровали уникальное видео, на котором запечатлён Новосибирск 80-х. 4-минутный ролик они выложили на сервисе YouTube.

Ролик о безопасности дорожного движения «На закрытый шлагбаум» был снят Западно-Сибирской студией кинохроники в 1986 году в Новосибирске по заказу ГАИ СССР. Плёнка сохранилась в единственном экземпляре и была найдена случайно в запечатанной коробке.

На видео видны улицы и здания Новосибирска 1980-х годов, советские автомобили и японская магнитола Sharp QT-90 – один из символов богатства того времени. Также в короткометражке можно увидеть двустороннюю улицу Ленина возле здания новосибирского главпочтамта.

Станислав Шуберт отметил, что ролик интересен, в первую очередь, как кинохроника города, к тому же саму плёнку никто не смотрел и она хорошо сохранилась. При переводе в цифровой формат потребовалась небольшая цветокоррекция.

По сюжету водитель-лихач на автомобиле «Волга» мчится по улицам Новосибирска, грубо нарушая правила дорожного движения, и пропадает в ДТП на железнодорожном переезде.

В короткометражном фильме звучат песни в исполнении Тото Кутуньо и Валерия Леонтьева, передающие дух эпохи.

Станислав Шуберт попытался найти участников съемочной группы. Ему удалось найти только звукооператора киноленты Валерия Соловьева. Человека, сыгравшего главную роль – водителя-лихача, найти не удалось. Известно, что на эту роль был специально приглашён профессиональный новосибирский автогонщик. Энтузиасты надеются, что благодаря распространению короткометражного фильма в соцсетях, рано или поздно станет известно имя киногероя.

Напомним, ранее жительница Красноярска сняла в США документальный фильм о фанатах Мадонны.