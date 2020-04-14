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Назван средний возраст заражённых коронавирусом россиян

сегодня 18:31

Фото Минздрава РФ

В России меньше всех коронавирусом заражаются пожилые люди; средний возраст больных в стране ниже 50 лет.

Средний возраст пациентов с коронавирусом в России – 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин. Об этом во время совещания с президентом Путиным заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Также Голикова заявила, что пик эпидемии в регионах придётся на ближайшие 2-3 недели. По её словам, субъекты отстают в распространении коронавируса от Москвы на этот период.

Голикова подчеркнула, что в регионах рост числа заболевших за сутки составил 12 %. В то же время в Москве этот показатель ниже – 8 %. По её словам, среднероссийский показатель по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей составляет 32,1 человека.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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