Новые случаи коронавируса выявили в Карасуке в Новосибирской области

сегодня 20:58 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Число заражённых коронавирусом в Карасукском районе увеличилось; в общей сложности заболели три человека.

В Карасуке Новосибирской области выявили ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил районный оперативный штаб в социальной сети «ВКонтакте».

Таким образом, в Карасуке сейчас зарегистрировано три случая заражения. Все они госпитализированы в центральную районную больницу в удовлетворительном состоянии, сказано в сообщении штаба.

О первом инфицированном в городе стало известно на прошлой неделе. О нём сообщил глава района – по данным штаба, он вернулся из Москвы. Контактировали ли с ним двое новых пациентов – медики не сообщают. Подробную карту районов Новосибирской области, где выявлены больные, можно посмотреть в материале Сиб.фм.

Напомним, сегодня в Новосибирской области выявили 24 новых случая заражения коронавирусом.