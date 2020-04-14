Новый рекорд: сразу 24 человека в Новосибирске заразились коронавирусом за сутки

сегодня 10:20 Поделиться

ФОТО PIXABAY.COM

20 апреля в Новосибирске был побит предыдущий антирекорд: накануне COVID-19 нашли у 22 человек, теперь суточный прирост заболевших — 24 пациента.

Количество заразившихся коронавирусом в Новосибирске продолжает расти, по данным на утро 20 апреля в регионе уже 132 заболевших. При этом в понедельник в области выявлено максимальное с начала эпидемии количество инфицированных — 24 человека. Об этом сообщает оперативный штаб.

О новых заболевших пока известно немного.

По данным специалистов за пределы региона выезжали только двое – в Москву и Сочи. Семнадцать человек – из близкого круга контактов уже выявленных пациентов.

Пятеро никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

В оперштабе уточнили, что количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 132. 16 человек выздоровели, трое скончались.

Список районов, в которых зафиксирована коронавирусная инфекция, пополнился Коченевским и Черепановским.

Напомним, 20 апреля в Новосибирске коронавирус выявлен ещё у двоих детей.