Пандемия коронавируса: топ-10 самых заражённых стран мира

сегодня 06:27 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

На земле практически не осталось государств, в которые бы не проник коронавирус нового типа; основная масса заболевших в мире приходится на 10 стран.

К 21 апреля в мире насчитывается более 2 миллионов 428 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли от болезни свыше 166 тысяч человек, выздоровели — почти 639 тысяч.

В топ-10 наиболее заражённых стран мира вошли США (764, тысячи человек), Испания (200,2 тысячи), Италия (178,9 тысячи), Франция (152,8 тысячи), Германия (145,7 тысячи), Великобритания (121,1 тысячи), Турция (86,3 тысячи), Китай (84,2 тысячи), Иран (83,5 тысячи), Россия (47,2 тысячи).

на эти же страны приходится и основная смертность в мире. Так, Только в США скончались более 40 тысяч человек, в Испании — свыше 24 тысяч, в Италии показатель выше 20 тысяч, почти 20 тысяч во Франции. Удивительно, но в Германии с её заболеваемостью, летальных исходов относительно немного — менее 5 тысяч человек. Для сравнения, в Великобритании этот показатель превышает 16 тысяч.

Напомним, в России число жертв коронавируса превысило 400 человек.