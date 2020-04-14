Пациентов с подозрением на коронавирус в Новосибирске начали отправлять в модернизированный госпиталь

сегодня 12:29 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

С понедельника пациентов, имеющих симптомы ОРВИ, отвозят не только в 1-ю инфекционную, но и в госпиталь, известный новосибирцам как 11-я больница.

Всего за две недели обычную многопрофильную больницу в Новосибирске превратили в инфекционную. Здесь семь этажей, 642 койки. Больницу выбрали потому, что это отдельно стоящий семиэтажный корпус, сюда уже централизованно проведен кислород. С 20 апреля в госпиталь начнут поступать первые пациенты с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Так уточнили, что в стационаре имеется 76 аппаратов ИВЛ, компьютерный томограф. Томографию будут делать всем пациентам при поступлении.

Известно, что в инфекционный госпиталь будут доставлять не только пациентов с коронавирусом, но и всех пациентов с подозрением на эту инфекцию. В том числе и с пневмониями. Это делается, чтобы максимально уменьшить риск распространения внутрибольничной инфекции в других стационарах региона.

Напомним, по данным на утро 20 апреля, в Новосибирской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом.