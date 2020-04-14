Пик заболеваемости ещё впереди: Путин провёл совещание по коронавирусу в России - полный текст выступлений

вчера 22:54 Поделиться

Фото с официального сайта президента России

Президент России провёл совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране; в нём приняли участие вице-премьер правительства России Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заслушал доклады вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой и мэра Москвы, руководителя рабочей группы при Госсовете для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сиб.фм публикует полный текст выступлений.

Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня в нашей работе принимают участие эксперты в области противодействия эпидемиям, ведущие учёные-вирусологи, инфекционисты, руководители научно-исследовательских центров.

Для всех нас – для федеральных, региональных органов власти – крайне важны ваши профессиональные оценки и рекомендации. Поэтому будем и дальше находиться с вами на постоянной связи.

Вы знаете, что ситуация остаётся сложной. Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растёт, и не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой. Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнёт проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло.

Этот процесс за счёт профилактических мер нам всё-таки удалось несколько притормозить, сдержать. Но, к сожалению, инфекция, даже если речь идёт о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации.

Знаю, что вы, ваши коллеги внимательно анализируете эту информацию, сравниваете полученные данные с обстановкой в других странах. И выводы подтверждают, что нам в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить её распространение.

Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты – то есть вы и ваши коллеги, – пик заболеваемости ещё впереди. И теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений.

Сейчас работа идёт по всем направлениям. В том числе к концу этой – началу следующей недели будет полностью развёрнут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах. Повторю, учитываем в такой подготовке все возможные сценарии развития событий.

В этой связи первое, о чём хочу вас спросить. Как вы оцениваете текущую ситуацию, динамику распространения эпидемии в России? Какой прогноз можете дать на ближайшие три, семь, десять дней, на месяц, в том числе, что очень важно, по числу случаев тяжёлых осложнений болезни, требующих обязательной, неотложной госпитализации?

Достаточно ли уже создаваемых здесь резервов? Имею в виду не только специально оборудованные места в больницах, инфекционных отделениях, но и запасы лекарств, аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты, формирование новых врачебных бригад.

Подчеркну, для медицинских работников, а буквально каждый из них сейчас на счету, должна быть обеспечена повышенная, надёжная защита от заражения. Какие вы можете дать здесь дополнительные рекомендации?

Следующий важный вопрос, который хотел бы обсудить с вами, касается профилактики.

За счёт объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер и правил самоизоляции, других решений, которые были приняты ранее, мы получили определённый запас по времени. Как уже сказал, сумели и сбить темпы распространения эпидемии, и перенастроить систему здравоохранения.

Как вы думаете, достаточны ли уже введённые профилактические меры, в том числе в столице, в Москве? Что ещё, по вашему мнению, мы должны сделать сегодня, какие дополнительные, упреждающие решения принять?

Повторю, будем исходить из главного – это защита жизни и здоровья людей, и, только опираясь на экспертное мнение, применять максимально безопасные режимы работы отраслей, отдельных предприятий и организаций. Действовать будем, безусловно, предельно аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно. Но надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость, доходы граждан. Все эти вопросы сейчас также крайне остро волнуют людей.

Хотелось бы сегодня услышать, как продвигается работа по созданию противовирусной вакцины. Хорошо понимаю, отдаю себе отчёт, какой сложный, кропотливый научный поиск ведётся в этом направлении. Загадывать здесь трудно, невозможно. Ведь вакцина должна быть не только получена. Должна быть доказана её эффективность и безопасность. Понимаю в этой связи, какая колоссальная ответственность за результат лежит на разработчиках.

Тем не менее прошу высказать ваше мнение о возможных сроках разработки вакцины. Нам важно знать это сейчас, чтобы заранее зарезервировать, подготовить промышленные мощности, с тем чтобы быстро запустить производство вакцины в нужных объёмах.

Какая дополнительная финансовая, организационная помощь необходима научным коллективам? Если нужно, то соответствующие поручения, можете не сомневаться, дам незамедлительно.

Знаю, что постоянно идёт поиск методик лечения, подбираются новые препараты и их комбинации. Что из этого опыта, в том числе зарубежных стран, нам нужно шире использовать, по вашему мнению?

С заражением и болезнью может столкнуться каждый. И очень важно, чтобы у медицинских работников были заранее готовы алгоритмы действий для оказания эффективной помощи людям, причём всех возрастов, пациентам с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Особого внимания требуют, безусловно, беременные женщины, будущие мамы. И конечно, дети, в том числе новорождённые. Прошу на этих вопросах остановиться отдельно.

Знаю, что у нас на связи коллега из Петербурга, мы с ним недавно говорили по телефону обо всех этих вопросах. Попросил бы сегодня тоже высказаться.

Но, прежде чем перейдём к разговору, прошу доложить оперативные данные по ситуации с коронавирусом и в целом по стране, и в Москве, где сейчас наибольшее число заболевших.

Слово Татьяне Алексеевне Голиковой. Пожалуйста.

Т.Голикова: Спасибо, Владимир Владимирович.

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня количество зарегистрированных случаев в Российской Федерации составляет 47 121. Рост за последние сутки, как Вы знаете, составляет 10 процентов.

С учётом того, что мы каждый раз акцентируем особое внимание на московской агломерации, то есть Москве и Московской области, я приведу цифры последнего дня по Москве и Московской области. Рост по Москве составил 8,3 процента, хотя цифра заболевших по Москве на сегодняшний день самая большая – 26 350, Московская область – рост составляет 12,4 процента и, соответственно, количество заболевших – 5241.

Теперь о другой части России, без Москвы и Московской области. Здесь темп роста количества заболевших за последние сутки составил 12 процентов.

Я хочу обратить внимание, Владимир Владимирович, что мы оцениваем ситуацию по России, без Москвы и Московской области, очень пристально, поскольку в целом другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развития заболевания в среднем на две-три недели. Количество заболевших сейчас в регионах России, за исключением Москвы и Московской области, составляет 15 530.

Но на что хотела бы обратить внимание? Рост в 54 регионах страны выше, чем тот, который в среднем сложился по Российской Федерации в целом, и в ряде регионов рост достаточно существенный. Я обращаю внимание на то, что это маленькие числа пока для этих регионов, но те темпы, которые сегодня есть, должны заставить задуматься руководителей регионов и тех, кто отвечает за организацию работы, что темпы развития ситуации могут на протяжении этих двух-трёх недель оказываться достаточно высокими. Поэтому здесь очень важно своевременно реагировать на ситуацию, очень чётко выявлять контактные группы и очаги заболевания, о чём я коротко скажу позже.

Как я уже неоднократно докладывала, мы оцениваем ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции исходя из нагрузки и количества заболевших на 100 тысяч жителей. Сегодня в числе регионов, которые имеют показатель выше, чем среднероссийский, а среднероссийский составляет сегодня 32,1 на 100 тысяч жителей, девять регионов являются лидерами, которые превышают этот показатель. Это Москва, Московская область, Республика Ингушетия, Республика Коми, Мурманская область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия и Санкт-Петербург. Это девять регионов, показатель в которых, как я уже сказала, на 100 тысяч превышает среднероссийский. Самый низкий показатель распространённости на 100 тысяч жителей – это Кемеровская область.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! На сегодняшний день, как вы знаете, отмечается в России один из самых больших охватов в мире тестированием населения. На начало сегодняшнего дня выполнено 2053 тысячи исследований. Это является вторым результатом в мире.

Почему я привожу этот показатель? Такой объём тестирования позволяет достаточно активно выявлять бессимптомные формы, которые имеют важное эпидемиологическое значение.

На прошедшей неделе удельный вес случаев с бессимптомным течением среди новых выявленных случаев составил в среднем 44 процента.

При этом я бы хотела обратить внимание на то, что нельзя напрямую проводить параллель между числом выявленных больных в других странах, где, например, тестированию подлежат лица, которые имеют только симптомы заболеваний или уже имеют серьёзные заболевания, и Российской Федерацией. Здесь мы имеем свою картину, хотя в каких-то случаях она похожа и на другие государства.

Теперь то, что я хотела сказать об очаговой заболеваемости и очаговом распространении. Мы уже на прошлой встрече с Вами обсуждали этот вопрос. Хочу сказать, что на начало сегодняшнего дня в Российской Федерации зарегистрировано 285 очагов заболевания с количеством граждан, которые там находятся под наблюдением и которые являются заболевшими, 4704. Конечно, основной удельный вес занимают медицинские организации по разным обстоятельствам, но, кроме того, есть и стационарные организации социального обслуживания и прочие организации. Конечно, здесь наша работа нацелена на максимальный контроль за очагами заболеваний и на то, чтобы предотвратить распространение в них и от них.

Я хочу сказать, что сегодня, в настоящее время распространение в стране заболевания носит характер местного. Как я уже отмечала, развитие заболевания по разным регионам страны имеет разное течение.

Например, если говорить об очагах, то наибольшее количество заболевших как раз из-за того, что есть очаги. Это Республика Коми, о которой мы уже неоднократно говорили, присоединившаяся Республика Саха (Якутия), Мурманская область, где как раз количество заболевших связано с тем, что там достаточно серьёзные очаги.

Теперь буквально несколько слов о возрастной структуре заболевания, которая сложилась сейчас в Российской Федерации, поскольку наши коллеги, которые участвуют в обсуждении, сегодня будут об этом подробно говорить. На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин – 47,9 года, для мужчин – 44,7 года.

Что касается лиц старше 65 лет и детей, то здесь тенденции складываются приблизительно такие, как и складывались в начале течения заболевания в России. Но я бы хотела обратить внимание вот на что. Если доля детей в возрасте до 17 лет составляет 7,6 процента, и это соответствует примерно общей тенденции, которая сложилась в мире, то доля заболевших среди граждан 65 плюс составляет 15,5 процента. Это ниже, чем в других странах, и это связано в основном с тем, что мы заблаговременно приняли решение о возможности помещения этих граждан под самоизоляцию, дали возможность им, если это работающие граждане, брать больничные листы и, соответственно, сохранить себя, чтобы не заболеть. Как подтверждают наши данные, эти мероприятия дали соответствующий результат.

Сейчас, как Вы справедливо сказали, Владимир Владимирович, у регионов страны, несмотря на то что там заболевание развивается, по-прежнему ещё остаётся лаг во времени, для того чтобы подготовить медицинскую сеть к работе с заболевшими.

Сегодня Правительством Российской Федерации, как Вы знаете, приняты все решения для того, чтобы и выделить финансовые ресурсы, и подготовить необходимые койки для работы. Эта работа продолжается. Субъекты Российской Федерации очень оперативно работают, несмотря на возникающие сложности, проблемы, но тем не менее все крайне ответственно к этому относятся.

Мы с Сергеем Семёновичем регулярно на площадке рабочей группы Госсовета обсуждаем эти вопросы, выявляем проблемные места и, конечно, стараемся нашим коллегам помочь не только с учётом практического опыта Москвы, но и с учётом реагирования на складывающиеся вызовы.

Также я бы хотела отметить, что мы очень плотно работаем с нашими коллегами, которые сегодня принимают участие во встрече, и другими нашими экспертами и учёными. Хочу ещё раз подчеркнуть, что представители научных организаций, Министерства здравоохранения, Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования, Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства активно работают над новой вакциной, активно работают над поиском лекарственных средств.

У нас, безусловно, есть уже определённые планы, но я бы не хотела сейчас забегать вперёд. Я думаю, что коллеги самостоятельно расскажут об этой работе.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо большое.

Надо, конечно, по регионам поработать дополнительно. Мы договорились с Председателем Правительства, что он проведёт совещание с коллегами в регионах в ближайшее время. Надо будет посмотреть и на те регионы, где проблем больше всего накопилось, и на те, которые работают эффективно, например, как Цивилёв Сергей Евгеньевич в Кемерово, как Вы сказали. Нужно посмотреть эти лучшие практики и эффективно их внедрять на всей территории страны.

Спасибо большое.

Пожалуйста, Сергей Семёнович.

С.Собянин: Добрый день, Владимир Владимирович!

Мы действительно с оперативным штабом совместно проводим два раза в неделю селекторы с регионами, более или менее представляем там ситуацию, те вопросы, которые нам задают. Правительство адекватно и быстро реагирует. Ставятся вопросы, связанные с распределением коечного федерального фонда, финансированием, обеспечением средствами индивидуальной защиты и так далее. Эти вопросы все на контроле. Вы также, проводя селекторы, знаете об этих вопросах.

Буквально завтра у нас очередной селектор. Если Ваше поручение будет, можем провести его совместно с Председателем Правительства, как Вы говорите, чтобы уже в таком режиме, непосредственном режиме переговорить с субъектами.

Татьяна Алексеевна права, когда говорит о том, что нельзя напрямую сравнивать цифры выявления заболеваний COVID с другими регионами. Я более скажу: мы смотрим практику в других крупных городах, в целом ряде из них просто в приказном порядке запрещают диагностировать граждан, которые находятся дома и не поступают в госпитальную сеть с уже совершенно тяжёлыми заболеваниями. Это означает то, что мы в статистике по другим странам во многом видим только количество тяжело заболевших, а не в целом картину.

Вы поручили кратно увеличить количество тестов, сделать эту систему более открытой, что, собственно, и происходит на сегодня, когда количество тестов, проводимых на коронавирус, проводится не только узковедомственными лабораториями, но и региональными, и частными лабораториями. В результате количество тестов значительно выросло.

Был период, когда они были не очень качественные, сегодня качество выросло практически вполовину, и охват увеличился, соответственно, и выявляемость тех, кто заболел коронавирусом. Это одно направление.

И второе, не менее важное – мы начали диагностировать не только по лабораторным исследованиям, но и по клинической картине, по подозрениям на ковидную пневмонию через КТ (компьютерную томографию).

Сегодня в Москве только в поликлиническом звене специально только на это направление работает 45 центров с компьютерной томографией.

Следующий шаг, который мы сделали, – это пристальное внимание к тем, кто болеет ОРВИ (острыми респираторными заболеваниями) с имеющимися тяжёлыми признаками: температура и так далее.

В Москве вообще в месяц ОРВИ в обычное время болеют около 450 тысяч человек. Это огромная масса людей, тем не менее мы посчитали, что им надо всем уделить внимание. Более того, заболевшим в такой сложной форме ОРВИ выписывается сразу же постановление о самоизоляции не только их, но и их родственников. Это важнейшее направление.

Таким образом, быстрая, ранняя выявляемость даёт нам принципиальные две возможности. Первая – это своевременная изоляция групп риска, что положительно в будущем будет сказываться на распространении вируса.

И второе, не знаю, наверное, ещё более важная история, что такая ранняя и скорая диагностика позволяет назначить и раннее лечение как в амбулаторном, так и в стационарном звене. В результате раннего выявления и раннего лечения у нас количество тяжело заболевших потенциально снижается. И не только потенциально, мы видим это фактически сегодня.

Я докладывал, Владимир Владимирович, Вам где-то неделю тому назад, что мы заметили сдерживание количества тяжелобольных. Так вот, в течение 10 последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось на уровне где-то 1000–1300 человек в сутки. Там нет такого взрывного роста, и даже нет следования общей диаграмме заболевших. Это важнейшая история, потому что это даёт возможность всей медицине спокойно, в плановом режиме работать, особенно госпитальной его части.

Поэтому, как я докладывал уже в пятницу, мы сгладили график вывода обычных клиник на ковидную историю, на помощь ковидным больным. И придерживаемся на этой неделе этого постепенного графика. Это очень важно.

Таким образом, Владимир Владимирович, у нас получается, что каждая неделя – это как в нормальной жизни полгода. Так вот за последние неделю-две сложилась уже понятная система работы с ковидными больными. Это быстрая своевременная диагностика, это изолирование групп риска, это амбулаторное и стационарное лечение вместе, как единый механизм, как единая система. И поэтому мы сегодня имеем достаточно большой запас прочности медицинской системы на ближайшие неделю-две. Это важно. Тем не менее мы считаем, что меры сдерживания, самоизоляции, которые мы приняли в соответствии с Вашими поручениями, необходимо продолжать. Поэтому принято решение до 1 мая продлить достаточно жёсткое ограничение и пропускной режим. На этой неделе мы вводим со среды автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков карантинного режима на транспорте: в метрополитене, в наземном общественном транспорте и на личных машинах. Это ещё дополнительно даст возможность ужесточить контроль и усилить меры сдерживания. Этого на этой стадии, мне кажется, достаточно.

Мы поймём, что происходит, какая динамика развития, в течение недели-полутора более или менее будет понятно, как дальше мы будем двигаться, потому что мы уже достаточно долго живём в режиме ограничения движения и самоизоляции.

Конечно, мы очень надеемся, Владимир Владимирович, спасибо огромное, что Вы собираете напрямую и сами общаетесь с учёными, инфекционистами, теми, кто занимается разработкой вакцины и лекарств. Мы тоже содействуем им в этом.

В частности, на прошлой неделе я ввёл дополнительные меры льгот для доноров, которые сдают кровь, как раз те больные, которые уже переболели и у которых есть, соответственно, иммунитет к этой болезни. Это тоже важная мера. Пока ещё непонятно, насколько она эффективна, но мы запас донорской крови, плазмы делаем, чтобы на будущее, если это сработает, чтобы у нас был уже запас для лечения больных.

Ну и, конечно, ждём появления вакцины, потому что, что бы мы ни делали, мы понимаем, что побороть эту болезнь можно только при одном условии – это наличие эффективных лекарств и вакцины.

Спасибо, Владимир Владимирович.

В.Путин: Благодарю Вас. Спасибо большое.

Коллеги затронули очень много чрезвычайно важных тем. Я вам всем очень за это благодарен.

Одна из тем, о которой здесь вскользь, но было сказано, – это оснащение наших медицинских учреждений необходимой техникой, оборудованием, средствами защиты.

Должен сказать, что здесь наша собственная промышленность наращивает объёмы производства. Сейчас два слова об этом скажу. Мы достаточно активно сотрудничаем и с нашими зарубежными партнёрами. Вот, например, мы в Китай, когда нашим друзьям было тяжело в феврале, направили два миллиона масок. Сейчас из Китая к нам уже поступило на сегодняшний день по разным каналам 150 миллионов масок.

Мы собственное производство налаживаем, расширяем. Мы в начале марта производили внутри страны всего 1 200 000 масок, до конца месяца будем производить уже 3,5 миллиона в сутки и в ближайшее время 7,5 миллиона будем производить. Помимо этого малые и средние предприятия наладили производство гигиенических масок в объёме 5,8 миллиона.

Костюмы защитные. Завезено уже в Россию 1,7 миллиона костюмов. Мы нарастили собственное производство с 6 тысяч в середине марта до 20 тысяч. В ближайшее время, к маю, костюмов будет производиться более 100 тысяч в сутки. Дополнительно из Китайской Народной Республики завезли 2 миллиона защитных костюмов, и такая работа будет, безусловно, продолжаться.

Респираторы. Увеличили объём производства в два раза за месяц – до 280 тысяч в сутки. Из Китайской Народной Республики за это время привезли 2,5 миллиона. До конца апреля будет завезено ещё 700 тысяч штук. А в мае – дополнительно 2,6 миллиона. Как я уже сказал, у нас сотрудничество достаточно широкое здесь со многими коллегами.

По антисептикам мы обходимся без импорта, полностью закрываем все свои потребности.

Хорошо известно, с этого мы начали практическое взаимодействие с некоторыми партнёрами в Италии. Мы в эту страну направили и своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава.

Но что в этой связи хотел бы сказать. Это не просто игра в одни ворота, это не дорога с односторонним движением. Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции лёгких. И это сотрудничество растёт.

На следующий день после того, как приземлился в Нью-Йорке наш самолёт военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, на следующий день мы заключили контракт с американскими партнёрами на поставку датчиков потока воздуха, также необходимых для производства ИВЛ в России.

Это сотрудничество будет и дальше развиваться, уверен. Но есть и вещи, которые мы делаем с нуля, делаем достаточно эффективно. Например, мы никогда не производили одноразовые дыхательные контуры для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Сейчас одна из наших компаний начала производство одноразовых дыхательных контуров для ИВЛ. За апрель будет произведено уже 80 тысяч штук. С мая компания выйдет на 200 тысяч контуров ежемесячно. И такая работа, безусловно, будет продолжаться по всем направлениям.

Коллеги сказали сегодня, как я уже сказал, высказались по очень многим важнейшим вопросам. Кстати говоря, вот Николай Николаевич Филатов сказал о наличии ранее разработанной вакцины широкого спектра действия. Я бы попросил Министра потом – не сейчас, а потом – мне доложить об этом.

То же самое касается и использования отечественных антивирусных препаратов. Мы говорили с некоторыми коллегами. Вот и последний выступающий – Юрий Владимирович, директор детского научно-клинического центра из Петербурга – тоже сказал об этом. К этому нужно будет вернуться потом уже в чисто рабочем режиме, к коллегам из Правительства сейчас обращаюсь.

То же самое касается работы над «вакцинными» изменениями нормативной базы, в том числе постановления Правительства №441, выделения дополнительных ресурсов и так далее. Обо всём этом мы ещё поговорим с коллегами из Правительства в рабочем режиме.

Напомним, 16 апреля Владимир Путин предложил перенести празднование Дня Победы.