Подальше от коронавируса: два космических туриста смогут встретить Новый год на орбите

сегодня 08:28 Поделиться

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Новый год в невесомости — мечта миллионов людей; в этому году она может исполниться у двух космических туристов.

Два космических туриста, которые полетят на МКС в конце 2021 года, смогут впервые встретить Новый год на орбите. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции материалы.

По данным информагентства, запуск корабля «Союз МС-20» с туристами и российским космонавтом планируется в декабре 2021 года.

При этом борт вернётся на Землю в январе 2022 года. Соотвественно, все члены экипажа и космических пассажиры встретят Новый год в невесомости.

Напомним, 17 апреля экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой вернулся с МКС на Землю.