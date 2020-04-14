Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Погода в Новосибирске на 20 апреля: ещё один солнечный день

сегодня 07:01

Фото Дениса Винокурова/Сиб.фм

Атлантический антициклон пришёл в Западную Сибирь: он принёс теплую и солнечную погоду.

В Новосибирске, в понедельник, 20 апреля, ожидается ясная погода без осадков. По данным сайта gismeteo.ru температура воздуха днём +16...+18 градусов, ночью +5...+7.

Ветер юго-восточный, к вечеру сменит направление на восточный 1-2 метра в секунду с порывами до 5-6. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба, к вечеру будет слабо падать.

В связи с распространением коронавирусной инфекции медики призывают всех оставаться дома, а при малейших признаках ОРВИ вызывать врача на дом.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

погода
новосибирск
прогноз

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

164086
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
89190
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
88151
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
59503
"Бейтесь яйцами в карантине!": новосибирцы обрушились с проклятиями на туристов из Таиланда и Вьетнама
55777
Никуда не выезжали: подробности о новых заболевших коронавирусом в Новосибирске
50154
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
44982
Где в Новосибирской области нашли коронавирус: полный список территорий на утро 19 апреля