Погода в Новосибирске на 20 апреля: ещё один солнечный день

сегодня 07:01 Поделиться

Фото Дениса Винокурова/Сиб.фм

Атлантический антициклон пришёл в Западную Сибирь: он принёс теплую и солнечную погоду.

В Новосибирске, в понедельник, 20 апреля, ожидается ясная погода без осадков. По данным сайта gismeteo.ru температура воздуха днём +16...+18 градусов, ночью +5...+7.

Ветер юго-восточный, к вечеру сменит направление на восточный 1-2 метра в секунду с порывами до 5-6. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба, к вечеру будет слабо падать.

В связи с распространением коронавирусной инфекции медики призывают всех оставаться дома, а при малейших признаках ОРВИ вызывать врача на дом.