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Погода в Новосибирске на 21 апреля: летняя жара и солнце

сегодня 05:05

Фото Дениса Винокурова/Сиб.фм

Антициклон, принесший с Атлантического океана сухой и тёплый воздух решил побить все весенние рекорды; во вторник, 21 апреля в Новосибирске ожидается тёплая и солнечная погода.

Погода в Новосибирске словно издевается над жителями города. По данным сайта gismeteo.ru во вторник, 21 апреля жителей города ждёт теплая и солнечная погода. Однако медики просят не выходить на улицу без надобности. Это связано с распространением в регионе коронавирусной инфекции.

Температура воздуха днём +20...+22 градуса, ночью +5...+7 градусов. Ветер южный 1-2 метра в секунду с порывами до 5-7. Атмосферное давление 754 мм ртутного столба, к вечеру будет слабо падать.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

погода
новосибирск
прогноз

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