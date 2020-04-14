Пошли на спад: в России за сутки зарегистрировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом

сегодня 14:38 Поделиться

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Число заражённых коронавирусом в России превысило 47 тысяч; за сутки выявили больше 4000 новых больных.

За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. Из них 45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Зафиксировано 44 летальных исхода.

За сутки в России полностью выздоровели 155 человек.

Напомним, по данным на утро 20 апреля Россия вошла в десятку государств мира с самым большим количеством заразившихся коронавирусом.