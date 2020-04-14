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Пособие 5000 на детей до 3 лет: как правильно заполнить заявление

сегодня 14:16

Фото – Пенсионный фонд РФ по НСО

В апреле подать заявление на выплату 5000 рублей можно на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг; в Пенсионном фонде дали подробную инструкцию.

На портале Госуслуг заработал новый сервис, позволяющий подать заявление владельцам материнского капитала на дополнительную выплату семьям с детьми до 3 лет. Многие родители допускают ошибки при заполнении формы, сообщили в отделении ПФР по Новосибирской области.

Как правильно заполнить форму – показано в инфографике.

Выплата 5000 рублей начисляется семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, в течение трёх месяцев (с апреля по июнь), на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

Пособие положено всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, даже если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Напомним, в апреле пенсионный фонд также рассказывал, какую сумму выплат получат семьи с двумя и тремя детьми до трёх лет.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

пособия

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