Потерять работу из-за коронавируса россияне боятся больше, чем самого вируса

сегодня 10:09 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

33 % россиян опасаются, что из-за коронавируса и самоизоляции они могут лишиться работы; при этом заразиться новым вирусом опасаются лишь 19 %.

Треть россиян боятся лишиться работы из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. Каждый второй руководитель считает, что его подчинённые в самоизоляции работают не хуже, чем в офисе, что следует из результатов опроса сервиса «Работа.ру», сообщают «Известия».

В исследовании приняли участие 8,4 тысячи человек из всех регионов России.

Выяснилось, что больше всего россиян пугает не вирус, а перспектива остаться из-за него без работы и денег.

Лишиться работы в период пандемии боятся 33 % опрошенных. Чуть больше четверти (28 %) переживают, что из-за пандемии им могут понизить зарплату. Сам вирус пугает респондентов реже, лишь каждый пятый (19 %) отметил, что боится заразиться.

Столько же участников опроса (19 %) выбрали ответ «Другое» и предложили свои варианты опасений. Они также связаны с потенциальными финансовыми трудностями. Респонденты боятся остаться без работы и без какого-либо дохода, большинство переживает, что им нечем будет платить за ипотеку и кредиты.

При этом лишь 2 % опасаются, что не справятся с объёмом работы в дистанционном режиме.

Напомним, в апреле максимальное пособие по безработице – 12 130 рублей, в России предложили выплачивать не только гражданам страны, но и оставшимся без работы мигрантам.