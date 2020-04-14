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Пожароопасный период в Новосибирской области объявили раньше срока

сегодня 15:17

Фото с сайта pixabay.com

Из-за резкого потепления и быстрого схода снежного покрова пожароопасный период в регионе объявят раньше, чем планировалось; за прошедшую неделею в области зафиксировано более 1400 термоточек.

В северных районах Новосибирской области с 20 апреля будет объявлен пожароопасный период. Об этом губернатор региона Андрей Травников заявил на оперативном совещании в правительстве региона.

Как отметил министр природных ресурсов Андрей Даниленко, объявление пожароопасного сезона в северных районах области было намечено на 22 апреля. Однако обстановка с пожарами требует более ранних сроков – уже с 20 апреля.

«Начало пожароопасного сезона нас очень сильно беспокоит. Снежный покров сошёл быстрее, почва подсохла и начались поджоги земель сельхозназначения. Полностью поддерживаю принятие подобного решения. Консультируйтесь и готовьте документы», – сказал глава области.

Действительно, за неделю – с 13 по 19 апреля – в области увеличилось количество лесных пожаров. Из 1409 зафиксированных термических точек 80 % находились в пятикилометровой зоне от населённых пунктов. При этом больше всего возгораний отмечено в Венгеровском, Куйбышевском, Чановском, Северном, Колыванском, Доволенском, Барабинском, Татарском и Кыштовском районах.

Напомним, 20 апреля сибирские учёные рассказали о влиянии лесных пожаров на эпидемию коронавируса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирская область
Правительство Новосибирской области
Лесные пожары

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