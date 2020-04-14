Приставы закрыли павильон в Новосибирске: там торговали товарами не из списка первоочередных

сегодня 17:59 Поделиться

Фото с сайта metronsk.narod.ru

Судебные приставы остановили работу павильона, расположенного в подземном переходе на станции метро «Площадь Маркса»; торговая точка не будет работать до 30 апреля.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирске объявлен режим всеобщей изоляции. В связи с этим торговать можно только теми товарами, входящими в перечень. Это, прежде всего, продукты питания, лекарства, предметы гигиены и некоторые другие вещи.

Как рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов, женщина-предприниматель торговала в переходе станции метро «Площадь Маркса».

«Товары, реализуемые частным предпринимателем, не входили в перечень первой необходимости», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате владельца павильона привлекли по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Материалы были переданы в суд, который принял решение прекратить работу торгового павильона до 30 апреля.

Помещение было опечатано судебным приставом исполнителем, а руководителя предупредили об ответственности, если она возобновит свою деятельность.

Напомним, 16 апреля Сиб.фм рассказал о том, на что готовы пойти новосибирцы, чтобы избежать карантина.