Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Продезинфицируют парты и рассадят на безопасном расстоянии: в Минобре рассказали о сдаче ЕГЭ во время эпидемии коронавируса

сегодня 17:16

Фото с сайта pixabay.com

ЕГЭ для российских школьников в этом году начнутся 8 июня; на экзаменационных пунктах будут предприняты все меры безопасности.

ЕГЭ в 2020 году пройдёт в очной форме по единому для всей страны расписанию. При этом порядок проведения экзаменов не меняется, будут сохранены меры, которые обеспечивают объективность результатов ЕГЭ и равенство возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что на экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции, обеспечено соблюдение социальной дистанции.

Сроки проведения ЕГЭ в этом году перенесены, поэтому планируется, что экзамены начнутся 8 июня. Проект нового расписания размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В случае необходимости, в зависимости от эпидемиологической ситуации, эти сроки могут быть изменены», – подчеркнул министр.

Он также отметил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов будет проходить только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору в этом году не нужно.

Каждый регион проведёт аттестацию в собственные сроки в период с 8 июня по 31 июля.

По словам министра, регионам также даётся право установления минимальной границы итоговой аттестации в 9-х классах в зависимости от результатов, которые покажут школьники, – она может быть ниже рекомендуемой на федеральном уровне границы.

Напомним, 15 апреля Минобр опубликовал измененный из-за коронавируса график экзаменов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

ЕГЭ
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

165020
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
89345
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
88308
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
66393
«Бейтесь яйцами в карантине!»: новосибирцы обрушились с проклятиями на туристов из Таиланда и Вьетнама
59719
Никуда не выезжали: подробности о новых заболевших коронавирусом в Новосибирске
50337
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
47532
Где в Новосибирской области нашли коронавирус: полный список территорий на утро 19 апреля