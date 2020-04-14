Продезинфицируют парты и рассадят на безопасном расстоянии: в Минобре рассказали о сдаче ЕГЭ во время эпидемии коронавируса
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ЕГЭ для российских школьников в этом году начнутся 8 июня; на экзаменационных пунктах будут предприняты все меры безопасности.
ЕГЭ в 2020 году пройдёт в очной форме по единому для всей страны расписанию. При этом порядок проведения экзаменов не меняется, будут сохранены меры, которые обеспечивают объективность результатов ЕГЭ и равенство возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Он подчеркнул, что на экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции, обеспечено соблюдение социальной дистанции.
Сроки проведения ЕГЭ в этом году перенесены, поэтому планируется, что экзамены начнутся 8 июня. Проект нового расписания размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«В случае необходимости, в зависимости от эпидемиологической ситуации, эти сроки могут быть изменены», – подчеркнул министр.
Он также отметил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов будет проходить только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору в этом году не нужно.
Каждый регион проведёт аттестацию в собственные сроки в период с 8 июня по 31 июля.
По словам министра, регионам также даётся право установления минимальной границы итоговой аттестации в 9-х классах в зависимости от результатов, которые покажут школьники, – она может быть ниже рекомендуемой на федеральном уровне границы.
Напомним, 15 апреля Минобр опубликовал измененный из-за коронавируса график экзаменов.
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