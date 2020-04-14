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«Пусть прыгают с моста без веревки, со скалы без парашюта»: врач из Новосибирска посоветовал гуляющим в разгар эпидемии землякам рисковать в одиночку

сегодня 12:49

Фото Веры Сальницкой с сайта минздрава Новосибирской области

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы № 1 возмутился поведением новосибирцев, которые, несмотря на режим самоизоляции, продолжают свободно гулять по улицам; врач посоветовал таким экстремалам не подвергать опасности других людей.

Региональный минздрав продолжает проект #ЭТОНАШАРАБОТА, в котором рассказывает о врачах, работающих с больными коронавирусом пациентами и публикует мнение медиков о новой болезни. На этот раз героем стал Александр Добровольский – завотделением реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы № 1.

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области, самые тяжёлые пациенты с коронавирусом попадают в руки Добровольского. Видя человеческую боль и страдания, медик не может равнодушно наблюдать за тем, как сотни людей ежедневно гуляют по улицам.

«Меня удивляет: я иду по улице на работу, потому что я должен идти на работу. А люди едут на дачу в электричке потому, что тёплые выходные! Или я видел, как большие компании молодых людей сидят, пьют пиво. Они воспринимают то, что сделано правительством [режим самоизоляции] как дни отдыха, а не как меру защиты. Это очень обижает! Смех и недооценка ситуации, которая происходит.

Люди и себя подвергают, не дай бог, [риску] возможного заражения и совершенно не думают об окружающих. У каждого есть мама, папа, дедушки, бабушки. У кого-то дети.

И такая безответственность у целых прослоек населения! Как можно было устраивать накануне закрытия [баров и ресторанов] "карантинные вечеринки"?!

Если люди хотят пощекотать нервы, пусть щекочут сами по себе. Прыгают с моста без верёвки, со скалы без парашюта. Выбор каждого – это выбор каждого. Рискуй, когда это представляет опасность только для тебя, а не для окружающих. Нужен адреналин, устрой себе адреналин. Других не надо подвергать опасности!» – призвал доктор.

Напомним, по данным на 20 апреля, в Новосибирской области коронавирусом заразились ещё 24 человека.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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