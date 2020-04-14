«Пусть там сидят до посинения»: пользователи интернета возненавидели новосибирских туристов из Вьетнама

сегодня 16:04 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Новосибирцы устроили настоящую травлю соотечественникам, которые в эти дни возвращаются из-за рубежа; самые агрессивные предлагают закрыть туристов в тёплых странах или везти отдохнувших земляков в изоляторы.

Вечером в понедельник, 20 апреля, в Новосибирск вернутся местные жители, которые отдыхали либо с другими целями находились во Вьетнаме. Из-за рубежа их доставят бортом авиакомпании S7. Всех пассажиров в аэропорту Толмачёво традиционно буду встречать медики и сотрудники Росгвардии – первые должны обследовать людей на симптомы ОРВИ, вторые – сопроводят автобусы с людьми до дома.

«Встречают» их и на просторах интернета – в комментариях к новостям о прибытии рейсов с туристами на сайте Сиб.фм новосибирцы устроили отдохнувшим землякам настоящую травлю. Реакция новосибирцев колеблется от эмоциональных оскорблений до злобных рекомендаций – закрыть и не выпускать.

«Зачем везут этих придурков, поехали отдыхать дак пусть отдыхают дальше и подальше от нас ,всё равно у них мозгов нет ,а нам дураки не нужны», – поделился мнением Константин Васильевич (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Такое мнение поддержала Ольга: «Полностью согласна зачем их сюда везут пусть там сидят до посинения,почему другие должны страдать».

Агрессивно настроена и ещё одна сибирячка — Алла.

«Пускай бы там сидели теперь!!! Не надо их сюда тащить у нас и так заразы полно!! Тем более они везде шатаются не соблюдают карантин, разносят инфекцию», – написала женщина.

«Ну уехали, и крест на них поставить. Почему за их блаж, страдаем мы. Вычеркнуть из россии их раз и на всегда», – добавила читательница, зарегистрированная под именем Рымина.

Другая категория комментаторов, кроме варианта «не пускать», активно советует отправить всех прилетевших на жёсткий карантин.

«Нужно всех изолировать, но не дома, а в обсерватор. Они же все рванут по магазинам. После долгого отсутствия продуктов то дома нету!» – написала пользователь под ником Потемкина.

«Везите всех в изолятор. Сегодня 22 зараженных новых. Вчера 10, сегодня 22, это вам не шутки», – добавила Наталья.

«Изолировать от общества в условиях жёсткого карантина, а не самоизоляции надо всех "отдохнувших"... Их привозят и привозят... так нам гулять на балконах до осени можно...» – возмутилась Ольга.

Пользователь по имени Заммат и вовсе назвала возвращающихся туристов «социально безответственными людьми».

«Это когда надо было уехать отдыхать, чем думали.Почему должны страдать окружающие! Изолировать! И не принимать условия», – отметила она.

Впрочем, нашлись и те, кто решил вступиться за туристов, но вместо примирения только подлили масла в огонь.

«Читаю и понимаю, что у некоторых точно крыша поехала. Запомните! Во Вьетнаме 95 млн населения всего заболело 267 человек умерло 0,выздоровело 159. Абсолютно чистая страна. А что творится в России? Это вы прилетевших заразите. Так что заткнитесь и сопите в маску», – написал МАВ.

Его поддержала Надежда: «Ау, истерички! У нас во Вьетнаме заболевших практически нет! Это туристы рискуют у Вас безалаберных патриотов заразиться!».

Напомним, 18 апреля новосибирцы обрушились с проклятиями на земляков, которые 19 апреля прилетели из Таиланда домой.