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Путин заявил о снижении темпа распространения коронавируса в России

сегодня 18:16

Фото kremlin.ru

Президент РФ оценил динамику распространения коронавируса в стране; Путин считает, что темпы снижаются.

В России замедляется темп распространения коронавирусной инфекции. Об этом во время совещания с правительством 20 апреля сообщил президент Владимир Путин. По его словам, сейчас России удаётся сдерживать распространение коронавируса.

Также глава государства оценил введённые ограничительные меры в стране. По его словам, режим нерабочих дней и самоизоляция положительно сказываются на динамике.

«В целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но останавливаться нельзя. Распространение в России продолжается, но мы готовились, так что процесс удалось притормозить», – сказал он.

При этом Путин отметил, что пик распространения вируса в России ещё не достигнут.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

коронавирус

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