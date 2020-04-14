Работы по благоустройству дворов в рамках нацпроекта стартовали в Новосибирской области

сегодня 16:59 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

Работы по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» 2020 года стартовали в Новосибирской области; придомовые территории многоквартирных домов города Искитима стали первыми площадками, на которых началось благоустройство.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов прокомментировал старт работ по благоустройству в регионе. По его словам, в течение ближайших двух месяцев – в мае-июне – работы по благоустройству развернутся на большинстве объектов региона, запланированных на 2020 год. Всего предстоит отремонтировать 167 объектов: 115 придомовых территорий и 52 общественных пространства.

«Текущая эпидемическая ситуация не должна повлиять на эти планы. Однако выполнять работы всё же станет сложнее, так как ужесточены требования к соблюдению санитарных норм на площадках, кроме того, презентация и обсуждение проектов теперь проходит в дистанционном режиме», – отметил Денис Архипов.

Буквально на днях в городе Искитиме во дворах на улице Микрорайон Подгорный, дома № 44, 45 начаты работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Работы по устройству тротуара и асфальтированной автомобильной парковки, установка ограждения газонов и детской площадки ремонту подходов к подъездам будут выполнены подрядной организацией до начала июня.

Как рассказали в региональном министерстве ЖКХ, муниципальные районы Новосибирской области в настоящее время активно используют форматы онлайн-вовлечения населения в решение вопросов городской среды. Так, например, проведены онлайн-презентации проектов благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных пространств, запланированные к реализации в 2020 году в городах Карасуке, Куйбышеве, Тогучине, Бердске, Оби, Новосибирске, а также в посёлке Шахта Тогучинского района.

Онлайн-голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году, проведены в городах Барабинске, Карасуке, Куйбышеве, Татарске, Тогучине, Бердске, Искитиме, Оби. При этом не только города Новосибирской области переходят на дистанционное обсуждение планов благоустройства. В селе Кирза Ордынского района создан тематический чат по поддержке реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – в него вступили 302 человека. А в посёлке Краснозёрское проведён онлайн-квест по общественным пространствам совместно с молодёжным добровольческим объединением.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» с 2019 года. В 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланирована субсидия в размере 822 миллионов рублей муниципальным образованиям Новосибирской области. Их них 334 млн рублей будут направлены на благоустройство придомовых территорий, в том числе 320 млн из федерального бюджета и 14 млн рублей из областного. Размер субсидии, предоставляемой на благоустройство общественных пространств – 488 млн рублей: 469 млн рублей из федерального бюджета и 19 млн рублей из областного.

Напомним, 16 апреля Андрей Травников проконтролировал реализацию противоэпидемиологических мер на строительных объектах.