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Расписание электричек в Новосибирске изменилось с 16 апреля: работу возобновили 5 пригородных поездов

сегодня 14:58

Фото с сайта pixabay.com

В расписание электричек в Новосибирской области добавились новые поезда; на линию вернулись отменённые из-за коронавируса электрички.

В соответствии с письмом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с 16 апреля 2020 года в регионе возобновляется курсирование пяти пригородных электропоездов. Об этом сообщается на сайте компании «Экспресс-пригород».

«Изменение в расписании пригородных поездов вызвано увеличением количества пассажиров в пригородных поездах, связанным с возобновлением работы ряда организаций и предприятий, а также необходимостью соблюдения режима социальной дистанции между пассажирами», – сообщили в пресс-службе.

Так, с 16 апреля снова начинает ежедневно курсировать электропоезд Новосибирск – Коченёво. Отправление электрички в 8:35, прибытие в 9:47.

С понедельника по пятницу будут курсировать следующие поезда:

  • №6830 Восточная – Новосибирск, отправление в 6:35, прибытие в 7:44;
  • №6523 Новосибирск – Издревая, отправление в 18:12, прибытие в 18:47;
  • №6524 Издревая – Новосибирск, отправление в 20:24, прибытие в 21:02;
  • №6609 Новосибирск – Искитим, отправление в 8:32, прибытие в 9:56.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, до скольки работает метро в Новосибирске в апреле.

Автор:
Олеся Сметанникова

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