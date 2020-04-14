Расписание электричек в Новосибирске изменилось с 16 апреля: работу возобновили 5 пригородных поездов
Фото с сайта pixabay.com
В расписание электричек в Новосибирской области добавились новые поезда; на линию вернулись отменённые из-за коронавируса электрички.
В соответствии с письмом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с 16 апреля 2020 года в регионе возобновляется курсирование пяти пригородных электропоездов. Об этом сообщается на сайте компании «Экспресс-пригород».
«Изменение в расписании пригородных поездов вызвано увеличением количества пассажиров в пригородных поездах, связанным с возобновлением работы ряда организаций и предприятий, а также необходимостью соблюдения режима социальной дистанции между пассажирами», – сообщили в пресс-службе.
Так, с 16 апреля снова начинает ежедневно курсировать электропоезд Новосибирск – Коченёво. Отправление электрички в 8:35, прибытие в 9:47.
С понедельника по пятницу будут курсировать следующие поезда:
Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, до скольки работает метро в Новосибирске в апреле.
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