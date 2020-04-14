Расписание электричек в Новосибирске изменилось с 16 апреля: работу возобновили 5 пригородных поездов

сегодня 14:58 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В расписание электричек в Новосибирской области добавились новые поезда; на линию вернулись отменённые из-за коронавируса электрички.

В соответствии с письмом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с 16 апреля 2020 года в регионе возобновляется курсирование пяти пригородных электропоездов. Об этом сообщается на сайте компании «Экспресс-пригород».

«Изменение в расписании пригородных поездов вызвано увеличением количества пассажиров в пригородных поездах, связанным с возобновлением работы ряда организаций и предприятий, а также необходимостью соблюдения режима социальной дистанции между пассажирами», – сообщили в пресс-службе.

Так, с 16 апреля снова начинает ежедневно курсировать электропоезд Новосибирск – Коченёво. Отправление электрички в 8:35, прибытие в 9:47.

С понедельника по пятницу будут курсировать следующие поезда:

№6830 Восточная – Новосибирск , отправление в 6:35, прибытие в 7:44;

, отправление в 6:35, прибытие в 7:44; №6523 Новосибирск – Издревая , отправление в 18:12, прибытие в 18:47;

, отправление в 18:12, прибытие в 18:47; №6524 Издревая – Новосибирск , отправление в 20:24, прибытие в 21:02;

, отправление в 20:24, прибытие в 21:02; №6609 Новосибирск – Искитим, отправление в 8:32, прибытие в 9:56.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, до скольки работает метро в Новосибирске в апреле.