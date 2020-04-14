Рис и зелёный чай: средство от вирусов разработали сибирские учёные

сегодня 14:24 Поделиться

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Композит на основе рисовой шелухи и зелёного чая, обладающий противовирусной активностью, разработали сибирские учёные; изначально препарат создавался для нужд сельского хозяйства.

Новый препарат от вирусов герпеса и лихорадки Западного Нила разработали в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН. Композит производится из рисовой шелухи и зелёного чая. Об этом сообщается в издании «Наука в Сибири».

Изначально препарат был разработан для нужд сельского хозяйства, в частности, как кормовая добавка для животных, а также как ростостимулирующее средство для растений. Затем была работа поискового характера с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«К химикам обратились специалисты, которые интересовались противовирусными свойствами диоксида кремния. Совместное исследование показало, что разработка обладает активностью против вирусов простого герпеса второго типа и лихорадки Западного Нила», – рассказали учёные.

Они уточнили, что принцип получения композита основан на взаимодействии диоксида кремния, который содержится в рисовой шелухе, и катехинов (полифенолов) зелёного чая.

Напомним, ранее сибирские учёные рассказали, когда ждать пика эпидемии коронавируса.