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Россия вошла в десятку стран с максимальным количеством заразившихся коронавирусом

сегодня 09:05

Фото с сайта pixabay.com

По количеству жителей с подтверждённым диагнозом COVID-19 Россия оказалась в первой десятке; сейчас в стране коронавирусом заражены почти 43 тысячи человек.

Россия заняла десятое место в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса на 20 апреля.

Возглавляют список самых заражённых государств США – там более 755 тысяч больных. Далее идут Италия, Испания и Франция.

Что касается России, то от девятого места страну отделяет многотысячное окно – в Иране, расположившемся на девятой строчке, сейчас 82 тысячи больных.

От остальных государств-участниц «десятки» Россию отличает и кратно меньшее количество умерших от COVID-19: если в США от вируса погибли более 40 тысяч человек, то в нашей стране – 361.

Напомним, по данным Кремля, на этой неделе Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Россия

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