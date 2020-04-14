Россия вошла в десятку стран с максимальным количеством заразившихся коронавирусом
Фото с сайта pixabay.com
По количеству жителей с подтверждённым диагнозом COVID-19 Россия оказалась в первой десятке; сейчас в стране коронавирусом заражены почти 43 тысячи человек.
Россия заняла десятое место в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса на 20 апреля.
Возглавляют список самых заражённых государств США – там более 755 тысяч больных. Далее идут Италия, Испания и Франция.
Что касается России, то от девятого места страну отделяет многотысячное окно – в Иране, расположившемся на девятой строчке, сейчас 82 тысячи больных.
От остальных государств-участниц «десятки» Россию отличает и кратно меньшее количество умерших от COVID-19: если в США от вируса погибли более 40 тысяч человек, то в нашей стране – 361.
Напомним, по данным Кремля, на этой неделе Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.
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