Самоизоляция в Новосибирске: до какого числа сидим дома

сегодня 18:39 Поделиться

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Режим самоизоляции в Новосибирской области был продлён в начале апреля; изначально планировалось, что ограничения будут действовать всего неделю.

Постановление о продлении режима самоизоляции в Новосибирской области 4 апреля подписал губернатор Андрей Травников. Сроки продлили до 30 апреля.

Соответствующее постановление подписал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Согласно постановлению, на территории Новосибирска до 30.04.2020 приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия.

Новосибирцев попросили не покидать квартиры, если человек не обращается за экстренной медицинской помощью, в случаев угрозы жизни или похода на работу. При этом разрешается выносить мусор рядом с домом, ходить в магазин, а также выгуливать собаку в 100 метрах от места проживания.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовано приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары; салонов красоты, косметических, СПА-салонов, фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки; а также приостановить посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Структурные подразделения мэрии совместно с подведомственными им муниципальными организациями должны организовать дезинфекцию помещений в зданиях, строениях, сооружениях, местах с массовым пребыванием людей, в которых одновременно находится более пятидесяти человек.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям также рекомендовано провести дезинфекционные мероприятия.

Также мэр постановил принять ряд дополнительных мер по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 31.03.2020 до 24:00 30.04.2020.

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Также ограничения не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов и областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления города Новосибирска, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, а также граждан, определённых решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

При этом те новосибирцы, на кого не распространяются ограничения, должны иметь при себе служебное удостоверение либо справку, выданную работодателем, свидетельствующую о привлечении их к работе, составленную по форме, установленной губернатором Новосибирской области.

Напомним, 20 апреля Путин заявил о снижении темпа распространения коронавируса в России.