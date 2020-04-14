Собянин продлил режим самоизоляции в Москве

сегодня 18:52 Поделиться

Фото с сайта администрации Москвы

Мэр Москвы продлил ограничительные меры из-за коронавируса; по его словам, обстановка в столице станет понятной в течение полутора недель.

Режим самоизоляции в Москве продлён до 1 мая. Об этом во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным 20 апреля заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, обстановка с коронавирусом в регионе находится под контролем, однако оценить её можно будет несколько позже.

«За 2 недели сложилась понятная система работы с больными коронавирусом. В течение недели-полутора будет понятно, как действовать дальше в Москве в ситуации с коронавирусом», – сказал он.

Также Сергей Собянин назвал среднее число тяжелобольных пациентов в Москве в сутки. За 10 дней этот показатель стабилизировался на уровне около 1-1,3 тысячи человек. При этом в столице значительно выросло количество проводимых тестов на коронавирус, подчеркнул мэр столицы.