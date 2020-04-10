Спасти Жанну: всего 16 тысяч рублей не хватает студентке из Новосибирска на трансплантацию костного мозга

сегодня 10:56 Поделиться

Фото предоставлено благотворительным фондом «Защити жизнь»

В Новосибирске продолжается сбор средств для того, чтобы помочь 21-летней студентке попасть на важную операцию; для девушки это единственный шанс на спасение.

21-летняя Жанна Семёнова из Новосибирска готовится к самой серьёзной в своей жизни операции. Попасть в клинику Санкт-Петербурга сибирячке помогают неравнодушные люди – они жертвуют деньги, чтобы девушка смогла выздороветь.

Как рассказали Сиб.фм в благотворительном фонде «Защити жизнь», для девушки необходимо собрать 200 тысяч рублей.

«Эти средства пойдут на активацию донора. Что это значит? Донор делится своими клетками бесплатно, но забор клеток, проезд до больницы и его пребывание в стационаре, страхование здоровья и жизни донора, гонорары врачей, которые будут делать забор, – всё это необходимо оплачивать пациенту», – объяснили в фонде.

Там рассказали, что за две с небольшим недели удалось собрать почти 90 % суммы. На счету уже 184 тысячи рублей. То есть необходимо найти всего 16 тысяч.

Как уже писал Сиб.фм, операция у Жанны Семёновой, у которой диагностировали острый лимфобластный лейкоз, запланирована на май.

Впервые болезнь дала о себе знать в 2016 году, когда Жанна училась на втором курсе Болотнинского педагогического колледжа. Девушка лечилась два года, после чего наступила ремиссия. Однако недавно случился рецидив. Сейчас Жанна проходит курсы химиотерапии в Новосибирской областной клинической больнице и верит в возможность вернуться к нормальной жизни после операции.

Напомним, помощи земляков ждёт и трёхлетний Вова Титов – ему нужен аппарат для дыхания.