Стали известны подробности состояния больной раком Анастасии Заворотнюк

сегодня 08:50 Поделиться

Фото из социальных сетей

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк пошла на поправку; после улучшения самочувствия звезда смогла продолжить курс химиотерапии.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой была выявлена онкология, продолжает бороться с болезнью. Сейчас её состояние улучшилось. Об этом сообщает ТГ-канал Mash.

"За последний месяц актриса пошла на поправку. Сейчас Анастасию регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам — ранее из-за ослабленного болезнью организма это было невозможно", — говорится в сообщении канала.

По данным авторов Mash, Заворотнюк везде сопровождает её муж Пётр Чернышёв. По некоторым данным, он даже живёт в клинике.

Напомним, в феврале заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Чернышёва за заботу о жене, заявив, что он "отмаливает Настю".