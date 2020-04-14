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Стихийный митинг против самоизоляции начался во Владикавказе – есть задержанные

сегодня 17:36

Фото из группы «ЧП Владикавказ» соцсети «ВКонтакте»

Несколько сотен жителей Владикавказа вышли в понедельник на стихийный митинг; люди требуют разрешить им вернуться на работу.

Жители Северной Осетии устроили народный сход, на котором требуют разрешить им вернуться на работу и прекратить режим самоизоляции. По данным СМИ, в митинге участвуют несколько сотен человек. Об этом сообщает «Медуза».

Главное требование собравшихся — помочь им с работой, которую они потеряли из-за коронавируса, а также обеспечить своевременное информирование о ситуации с пандемией.

Журналисты издания отмечают, что к месту схода уже прибыли подразделения полиции и Росгвардии, которые начали задерживать собравшихся. Сообщается и о том, что с жителями уже пообщались глава республики и члены республиканского правительства.

Отметим, что за минувшие сутки число заражённых COVID-19 в Северной Осетии увеличилось на 32 человека. Всего в Республике зафиксировано 177 случаев инфицирования.

Напомним, по данным на утро 20 апреля, в России зарегистрировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Владикавказ

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