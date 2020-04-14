Странности коронавируса: инфекционист рассказал об особенностях заболевания COVID-19

сегодня 11:12 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Коронавирус порой непредсказуемо воздействует на организм человека; самочувствие больных может не соответствовать изменениям в их лёгких.

Инфекционист назвал странности коронавируса. По словам эксперта, COVID-19 имеет необычное воздействие на организм. Об этом рассказал завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации Владимир Никифоров.

По словам инфекциониста, пандемия коронавируса стала для человечества чем-то совершенно новым. Коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ. Так, например, самочувствие больных может не соответствовать изменениям в их лёгких.

«Судя по картине компьютерной томографии, такой больной должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо», – рассказал Никифоров в эфире телеканала «Россия 1».

При этом специалист отметил, что такое состояние длится недолго, а после него наступает резкий, катастрофический обвал.

Еще одна странность нового заболевания – трудность в выявлении пневмонии: при коронавирусе её не видно на рентгене.

«Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но всё непонятное – всё страшно», – добавил Никифоров.

Напомним, в конце апреля в Кремле ожидают новый этап распространения коронавируса в России.